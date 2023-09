Dituding Monopoli dan Rugikan Ekonomi Daring, Amazon Digugat oleh Komisi Perdagangan AS

ERA.id - Komisi Perdagangan Federal AS (FTC) dan 17 jaksa agung negara bagian menggugat Amazon.com, Inc. dengan tuduhan bahwa perusahaan ritel dan teknologi daring tersebut adalah perusahaan monopoli. Amazon dituding menggunakan serangkaian strategi anti persaingan dan tidak adil yang saling terkait untuk mempertahankan kekuatan monopolinya secara ilegal.

FTC dan mitra negara bagiannya mengatakan tindakan Amazon memungkinkan mereka menghentikan pesaing dan penjual dalam menurunkan harga, menurunkan kualitas bagi pembeli, menjual terlalu mahal kepada penjual, menghambat inovasi, dan mencegah pesaing bersaing secara adil dengan Amazon.

Pengaduan tersebut menuduh bahwa Amazon melanggar hukum bukan karena perusahaannya besar, namun karena perusahaan tersebut melakukan tindakan eksklusif yang mencegah tumbuhnya pesaing yang ada saat ini dan munculnya pesaing baru.

Ketua FTC Lina M. Khan mengatakan, dengan menghambat persaingan dalam hal harga, pemilihan produk, kualitas, dan dengan mencegah pesaingnya saat ini atau di masa depan menarik banyak pembeli dan penjual, Amazon memastikan bahwa tidak ada pesaing saat ini atau di masa depan yang dapat mengancam dominasinya, katanya.

“Keluhan kami menjelaskan bagaimana Amazon menggunakan serangkaian taktik hukuman dan koersif untuk mempertahankan monopolinya secara tidak sah,” kata Ketua FTC Lina M. Khan, dilansir Antara.

Sementara itu, wakil direktur Biro Persaingan FTC John Newman mengatakan kasus ini diajukan karena Amazon dinilai menghambat persaingan di sebagian besar ekonomi daring.

"Amazon adalah perusahaan monopoli yang menggunakan kekuatannya untuk menaikkan harga pembeli di Amerika dan membebankan biaya yang sangat tinggi kepada ratusan ribu penjual daring," kata John Newman, wakil direktur Biro Persaingan FTC.

"Jarang sekali dalam sejarah undang-undang antimonopoli AS ada satu kasus yang berpotensi memberikan banyak manfaat bagi begitu banyak orang," sambungnya.

FTC dan negara bagian menuduh perilaku anti persaingan Amazon terjadi di dua pasar yaitu pasar superstore online yang melayani pembeli dan pasar layanan pasar daring yang dibeli oleh penjual.

Amazon menolak tuduhan FTC. Penasihat Umum perusahaan David Zapolsky berpendapat bahwa gugatan yang diajukan oleh FTC salah berdasarkan fakta dan hukum, dan Amazon "berharap untuk membawa kasus tersebut ke pengadilan."

"Jika FTC berhasil, hasilnya adalah lebih sedikit produk yang dapat dipilih, harga lebih tinggi, pengiriman lebih lambat ke konsumen, dan berkurangnya pilihan bagi usaha kecil, kebalikan dari apa yang dirancang oleh undang-undang antimonopoli," kata David.

Negara bagian Connecticut, Delaware, Maine, Maryland, Massachusetts, Michigan, Minnesota, New Jersey, New Hampshire, New Mexico, Nevada, New York, Oklahoma, Oregon, Pennsylvania, Rhode Island, dan Wisconsin bergabung dalam gugatan FTC.