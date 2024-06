Negara dengan Pemain Judi Online Terbanyak, Ini Daftarnya

ERA.id - Judi online kembali menjadi perhatian banyak pihak setelah seorang anggota TNI Angkatan Darat, Letda R, diduga menyelewengkan dana satuan Brigif 3/TBS untuk bermain judi online. Selain itu, baru-baru ini terjadi kasus pembakaran yang dilakukan oknum polwan kepada suaminya karena kerap menggunakan gajinya untuk berjudi online.

Indonesia dapat dikatakan sebagai salah satu negara dengan pemain judi online terbanyak, meskipun pemerintah sudah menegaskan larangan aktivitas tersebut.

Dari sebuah survey yang dilakukan Drone Emprit, Indonesia justru menempati peringkat pertama sebagai negara dengan banyak pemain judi slot dan gacor yang mencapai angka 201.122. Dibandingkan dengan Kamboja yang menduduki peringkat kedua, yang hanya mencapai 26.279 pemain, tentunya angka tersebut terpaut jauh.

Namun, judi online tentunya tidak hanya terjadi di Indonesia. Beberapa negara lain juga tercatat memiliki pemain judi online yang tinggi.

Ilustrasi (UNSPLASH)

Negara dengan Pemain Judi Online Terbanyak

Berdasarkan survey dari Similar Web pada 2021 hingga 2022, di bawah ini adalah 7 negara dengan pemain judi online terbanyak di dunia.

Kanada

Kanada adalah salah satu negara yang memiliki banyak pemain judi online karena pemerintahnya memang melegalkan hal tersebut.

Warga Kanada yang bermain judi online dapat berkunjung ke sebuah situs hingga 19,1 juta kali. Hal ini juga menyusul angka pangsa pasar dunia yang menyumbang hingga 4,4 persen.

Namun, menurut situs resmi pemerintah provinsi British Columbia, perjudian di Kanada adalah satu hal yang legal dan sistemnya diatur oleh regulasi pemerintah provinsi.

Jepang

Menurut data yang tercatat, rata-rata kunjungan warga Jepang ke sebuah situs perjudian mencapai angka 29,3 juta setiap bulannya. Hasil dari judi online tersebut ikut menyumbang pangsa pasar hingga mencapai 6,3 persen di seluruh dunia.

Jepang pada dasarnya sudah mengatur sejumlah regulasi mengenai aktivitas perjudian dengan lisensi yang jelas. Namun, untuk judi online masih tergolong ilegal dan dapat terancam hukum pidana.

Inggris

Para pemain judi online di Inggris dapat menghabiskan waktu selama sebulan rata-rata mencapai 29,9 juta kali. Perjudian tersebut juga ikut berkontribusi dalam pangsa pasar dunia sejumlah 6,8 persen.

Peraturan di Inggris yang mengatur tentang perjudian sebenarnya sudah ada sejak 2005. Meskipun legal, pemerintah Inggris tidak mengatur hal tersebut secara daring.

Menurut laporan ICLG, warga Inggris yang hendak mendaftarkan diri melalui sebuah situs online agar dapat bermain di sebuah kasino adalah hal yang legal.

Amerika Serikat

AS juga tercatat sebagai negara dengan pemain judi online yang banyak. Warga AS dapat mengunjungi situs perjudian sampai 31,2 juta kali per bulan dan menyumbang 6,9 persen pasar dunia.

Pemerintah AS sudah melegalkan perjudian sejak tahun 1961. Namun, dilansir dari laporan tim hukum Cornell University, aktivitas perjudian secara online masih dapat dikatakan ilegal.

Nigeria

Nigeria tercatat menduduki peringkat ketiga sebagai negara yang warganya banyak bermain judi online.

Rata-rata arus kunjungan pengguna ke sebuah situs perjudian mencapai angka 42,5 juta kali dalam satu bulan. Sebesar 9,8 persen pangsa pasar dunia turut menyusul angka kunjungan warga Nigeria di berbagai situs judi online.

Negara yang secara geografis terletak di kawasan Afrika barat tersebut memang telah melegalkan sebuah perjudian di berbagai tempat. Namun, sebuah perjudian secara daring menjadi hal yang ilegal sebab tidak ada regulasi yang memberikan aturan terhadap aktivitas tersebut.

Meksiko

Tercatat sebagai peringkat dua di dunia, warga Meksiko sering berkunjung ke sebuah situs perjudian hingga mencapai 48,7 juta kali dalam sebulan. Hal ini juga diikuti dengan pangsa pasar dunia yang mencapai 11,3 persen.

Perjudian online juga merupakan hal yang legal di Meksiko. Sebab, para pengelola situs judi ikut memberikan sumbangan untuk pendapatan negara melalui pajak yang cukup besar.

Brasil

Menduduki pucuk peringkat, Brasil ditetapkan sebagai negara dengan pemain judi online terbanyak di dunia.

Pengunjung situs judi online di Brasil juga memiliki angka yang fantastis, yaitu mencapai angka 91,1 juta kali dalam satu bulan penuh. Brasil juga ikut memberikan kontribusi dalam pangsa pasar dunia yang mencapai 21,1 persen.

Kegemaran warga Brasil terhadap judi online tentunya tidak lepas dari regulasi pemerintah yang memberikan izin terhadap aktivitas tersebut. Pasalnya, para pemilik situs judi juga ikut menyumbang pendapatan negara dari sebuah lisensi yang dijual oleh pemerintah, dilansir dari Latin American Post.

Itulah ulasan tentang daftar negara dengan pemain judi online terbanyak di dunia.

Ikuti artikel-artikel menarik lainnya juga ya. Kalo kamu mau tahu informasi menarik lainnya, jangan ketinggalan pantau terus kabar terupdate dari ERA dan follow semua akun sosial medianya! Bikin Paham, Bikin Nyaman…