Israel Bakar Hidup-Hidup Pengungsi Palestina di Rumah Sakit, Anies Baswedan: Genosida Harus Diakhiri Sekarang, Kita Tak Bisa Lagi Diam

ERA.id - Gubernur DKI Jakarta ke-17 Anies Rasyid Baswedan mengutuk kekerasan yang dilancarkan Israel ke warga sipil di Jalur Gaza dan menyebutnya sebagai "kekejaman yang menodai hati nurani dan mengkhianati nilai-nilai kemanusiaan".

Hal tersebut disampaikan Anies untuk menanggapi berita terkait pemboman Rumah Sakit (RS) Syuhada Al-Aqsa di Deir Al-Balah oleh tentara zionis Israel.

"Pengeboman tenda-tenda yang melindungi warga Palestina yang mengungsi di RS Syuhada Al-Aqsa di Deir Al-Balah oleh Israel sangat menghancurkan," tulis Anies melalui akun X-nya @aniesbaswedan.

[WARNING: Graphic] The bombing of tents sheltering displaced Palestinians at Al-Aqsa Martyrs Hospital in Deir Al-Balah by Israel is beyond devastating.

The horrifying images of Shaban Al-Dalou, his mother Alaa Al-Dalou, and other civilian being burned alive are unbearable, a… https://t.co/eCC6JzTv9R