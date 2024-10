Prabowo Akan Lakukan Pertemuan Bilateral Antar Negara, Kemlu RI: Masih Cocokkan Jadwal

ERA.id - Presiden RI, Prabowo Subianto, akan mengadakan pertemuan bilateral dengan sejumlah negara. Namun pertemuan itu masih dalam proses persiapan antar negara.

Juru bicara Kemlu RI, Rolliansyah Soemirat, mengonfirmasi bahwa Prabowo Subianto akan mengadakan pertemuan bilateral yang saat ini sudah diajukan oleh sejumlah negara. Namun Roy menekankan pertemuan itu masih dalam proses lebih lanjut.

"Semuanya masih dalam proses tindakan lebih lanjut masalah kecocokan jadwal dan juga masalah isu apa yang akan dibahas," kata Roy di kantor Kemlu RI, Kamis (31/10/2024).

Lalu, kata Roy, pertemuan bilateral yang nantinya akan diikuti oleh Prabowo Subianto itu dirancang dengan matang agar memberikan manfaat yang besar bagi kedua negara.

Pertemuan bilateral dengan sejumlah negara itu akan diadakan di sela-sela KTT Asia-Pasific Economic Cooperation (APEC) di Peru pada 10-16 November dan KTT G20 di Brasil pada 18-19 November 2024.

"At the end of the day kita harus memastikan bahwa kehadiran Bapak Presiden ke dalam berbagai macam pertemuan baik bilateral, regional atau pun multilateral adalah pertemuan yang didesain dengan matang dan akan memberikan manfaat yang besar," ujarnya.

Meski demikian, Roy tidak bisa memberikan rincian lebih lanjut terkait rencana pertemuan bilateral tersebut. Hal ini karena sejumlah negara masih mengatur jadwal dan juga persiapan untuk bertemu dengan Prabowo Subianto.

"Kita harus memastikan semua rencana kunjungan itu direncanakan secara matang dari sisi logistik, substansi, deliverable dan juga yang pasti kenyamanan dan kesepakatan di antara negara yang bertamu dan menerima tamu untuk mengumumkannya secara open kepada publik," pungkasnya.