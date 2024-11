AS Pemungutan Suara, 30 Ancaman Bom Palsu Sasar Beberapa Negara Bagian

ERA.id - Amerika Serikat (AS) mengadakan pemungutan suara untuk memilih presiden AS ke-47 pada Selasa (5/11/2024). Dilaporkan ada sebanyak 30 ancaman bom palsu menargetkan beberapa tempat pemungutan suara (TPS) di seluruh AS.

CBS News menyatakan sekitar 17 ancaman bom palsu telah menargetkan negara bagian Georgia. Beberapa pejabat masih mencari sumber ancaman palsu tersebut, tetapi mereka percaya itu bagian dari upaya asing untuk mengganggu aktivitas pemilu AS.

Menurut sumber, ancaman palsu itu dilacak berada di Georgia, Arizona, Michigan, dan Wisconsin.

Berita itu muncul beberapa jam setelah FBI mengumumkan bahwa mereka "mengetahui" adanya ancaman bom yang ditujukan ke TPS di beberapa negara bagian, dan mencatat bahwa banyak di antara ancaman itu tampaknya berasal dari domain email Rusia.

"Tidak ada satu pun ancaman yang dapat dipastikan kredibel sejauh ini," kata laporan tersebut dalam sebuah pernyataan.

Sebelumnya, Sekretaris Negara Bagian Georgia Brad Raffensperger mengatakan ancaman bom yang "tidak dapat dipercaya" ditujukan ke dua TPS di Fulton County, dan tuduhan itu mengarah ke Rusia.

"Mereka tampaknya berniat jahat," kata Raffensperger kepada wartawan. "Mereka tidak ingin kita menyelenggarakan pemilu dengan lancar, adil dan akurat."

Pemilu AS kali ini mempertemukan antara mantan Presiden Donald Trump dan pesaingnya dari Partai Demokrat, Kamala Harris.