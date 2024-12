Blak-Blakan Ngaku Risih Dinyanyikan Fans MU, Ruben Amorim: Saya Tidak Suka

ERA.id - Kepala Pelatih Manchester United, Ruben Amorim blak-blakan mengakui dirinya tidak suka nyanyian dari pendukung klub. Ruben merasa nyanyian itu harusnya diberikan kepada para pemain.

Sejak Manchester United berada di bawah asuhan Ruben, para penggemar mulai menyanyikan lagu "Ruben Amorim", yang memakai nada lagu "Give It Up" milik KC and the Sunshine Band. Lagu tersebut kembali terdengar di seluruh penjuru Old Trafford saat kemenangan telak 4-0 atas Everton, akhir pekan lalu.

"Saya tidak suka nyanyian itu, jujur saja saya tidak menyukainya," Ruben, dikutip ESPN, Selasa (3/12/2024).

Bukan hanya tidak suka, Ruben mengatakan bahwa dirinya tidak pantas untuk mendapat nyanyian tersebut. Ia justu meminta penggemar untuk menyanyikan lagu untuk pemain dan klub.

"Saya merasa sedikit, bukan malu, tetapi karena saya pelatih, mereka seharusnya menyanyikan lagu untuk pemain dan klub. Jadi, bagi saya, ini bukan hal yang baik," ujarnya.

Lalu, kata Ruben, ia merasa terhormat dengan dukungan tersebut. Namun ia mengingatkan bahwa hubungan baik dengan fans hanya bisa bertahan dengan hasil yang positif di lapangan.

"Saya mengerti dan sangat menghargai koneksi dengan para pendukung, tetapi saya ingin mereka mendukung tim dan pemain karena merekalah yang ada di lapangan, sementara saya di luar lapangan," tegasnya.

Komentar Ruben ini muncul menjelang pertandingan sengit yang mempertemukan Setan Merah melawan Arsenal. Manchester United akan bertandang ke Emirates untuk melawan Arsenal pada Rabu (4/12).

Pertandingan nanti kabarnya akan diperkuat oleh gelandang Bruno Fernandes, meskipun baru saja menerima perawatan cedera pergelangan kaki setelah pertandingan melawan Everton.

Selain itu, bek muda Leny Yoro juga berpotensi menjalani debut kompetitifnya setelah pulih dari cedera kaki yang dialaminya pada tur pramusim di Amerika Serikat. Pemain berusia 19 tahun yang direkrut dari Lille dengan nilai transfer 52,2 juta poundsterling itu telah absen selama empat bulan terakhir.

"Saya merasa dia sedang dalam kondisi baik sekarang, kebugarannya sudah lebih baik, jadi saya pikir dia akan masuk ke dalam skuad," jelasnya.

Ruben menggambarkan Yoro sebagai bek modern yang cepat, cocok dengan strategi tekanan tinggi yang diterapkan United. Namun, ia mengingatkan perlunya manajemen waktu bermain untuk pemain muda itu di awal kariernya di klub.

"Dia sangat cepat, seorang bek modern yang cocok untuk tekanan tinggi karena bisa mengatasi situasi satu lawan satu dengan baik," katanya.

"Saya sangat bersemangat, tetapi kami harus berhati-hati dan mengatur bebannya di awal," tambah Ruben.

United berharap dapat melanjutkan momentum positif mereka di bawah asuhan Amorim dengan hasil baik melawan Arsenal, yang diperkirakan menjadi salah satu laga terberat sejauh ini.