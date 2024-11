Paus Fransiskus Serukan Penyelidikan Genosida oleh Israel di Gaza

ERA.id - Paus Fransiskus menyerukan penyelidikan untuk memastikan apakah telah terjadi genosida di Jalur Gaza akibat agresi Israel segera digelar, demikian laporan media Vatikan pada Minggu (17/11/2024).

"Menurut sejumlah ahli, apa yang terjadi di Gaza memiliki ciri-ciri sebuah genosida. Hal ini harus diselidiki secara hati-hati untuk memastikan apakah yang terjadi sesuai dengan definisi teknis yang dirumuskan ahli hukum dan badan internasional," ucap Paus dilansir dari Anadolu.

Pernyataan tersebut dikutip dari pernyataan Paus Fransiskus pada buku terbarunya Hope Never Disappoints: Pilgrims Towards a Better World yang akan diluncurkan Selasa (19/11/2024).

"Saya juga merenungkan mereka-mereka yang harus meninggalkan Gaza di tengah kelaparan yang menyerang saudara-saudara Palestina mereka akibat kesulitan mengirim makanan dan bantuan ke dalam wilayah mereka," ujar pemimpin Gereja Katolik itu.

Hal tersebut ia sampaikan terkait blokade Israel yang membuat begitu sedikit bantuan kemanusiaan untuk lebih dari du juta orang masuk ke Jalur Gaza.

Agresi Israel ke Jalur Gaza sejak 7 Oktober 2023 telah menewaskan hampir 44.000 warga Palestina yang sebagian besar adalah wanita dan anak-anak, serta membuat daerah tersebut hampir tak dapat dihuni sama sekali.

Rezim Zionis juga menghadapi tuntutan di Mahkamah Internasional (ICJ) atas dugaan tindak genosida dan kejahatan-kejahatan lainnya yang dilakukan di Jalur Gaza.