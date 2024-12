Mantan PM India Manmohan Singh Meninggal Dunia di Usia 92 Tahun

ERA.id - Ahli ekonomi dan mantan perdana menteri India Manmohan Singh meninggal dunia di New Delhi dalam usia 92 tahun pada Kamis (26/11).

Singh sempat dievakuasi ke instalasi gawat darurat rumah sakit All India Institute of Medical Sciences di New Delhi setelah "kehilangan kesadaran" secara tiba-tiba, demikian pernyataan rumah sakit tersebut.

"Meski dengan semua upaya yang dikerahkan, kesadarannya tidak dapat dipulihkan dan beliau dinyatakan meninggal pukul 21:51 malam," ucap rumah sakit itu.

Manmohan Singh, mantan petinggi Kongres Nasional India (INC) yang kini menjadi partai oposisi utama India, menjabat sebagai perdana menteri dari tahun 2004 hingga 2014. Ia sebelumnya menjabat menteri keuangan pada tahun 1991 hingga 1996.

Sebagai seorang ahli ekonomi, Singh dipandang sebagai pelopor liberalisasi ekonomi India. Singh meninggalkan seorang istri dan tiga orang putri.

Sementara itu, Perdana Menteri India sekaligus penerusnya, Narendra Modi, menyatakan belasungkawa atas meninggalnya Singh.

"India berbelasungkawa atas kehilangan salah satu pemimpinnya yang paling cemerlang, Dr. Manmohan Singh," kata Modi.

"Berawal dari asal yang sederhana, ia bangkit hingga menjadi seorang ahli ekonomi yang disegani," lanjutnya.