WHO Terima Surat Pengunduran Diri AS, Berlaku Mulai Januari 2026

ERA.id - Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menyatakan bahwa Amerika Serikat akan meninggalkan organisasi itu mulai Januari 2026. Keputusan ini ditetapkan sejak Presiden AS Donald Trump menyatakan menarik diri dari badan tersebut.

Juru bicara WHO Farhan Haq mengatakan pihaknya sudah menerima surat resmi dari Amerika Serikat soal keputusan tersebut. Surat itu akan mulai berlaku pada 22 Januari 2026, tepat setahun setelah WHO menerima surat pengunduran diri itu.

"Saya dapat mengonfirmasi bahwa kami kini telah menerima surat AS tentang penarikan diri dari WHO. Surat itu tertanggal 22 Januari 2025. Surat itu akan berlaku setahun sejak kemarin, tepatnya pada 22 Januari 2026," kata Farhan, dikutip Reuters, Jumat (24/1/2025).

Donald Trump menandatangani perintah eksekutif untuk menarik diri dari WHO usai dilantik sebagai presiden. Trump menuduh WHO sudah melakukan penipuan dan membiarkan China memberi sumbangan lebih sedikit daripada Amerika Serikat.

Penarikan diri Amerika Serikat ini dinilai berdampak besar bagi badan Perserikatan Bangsa-Bangsa itu. Hal ini lantaran AS menjadi pendukung keuangan WHO terbesar dengan 18 persen dari keseluruhan pendanaannya.

Dalam anggaran dua tahun terakhir WHO, untuk 2024-2025, tercatat sebesar 6,8 miliar dolar AS. Dengan keluarnya AS dari WHO, banyak ahli yang menilai hal itu bisa membahayakan program-program di seluruh organisasi, termasuk dalam penanganan tuberkulosis, penyakit menular yang menjadi ancaman pembunuhan terbesar di dunia, serta HIV/AIDS dan keadaan darurat kesehatan lainnya.

Meski demikian, langkah Trump yang menarik diri dari WHO juga tidak begitu mengejutkan. Langkah serupa juga pernah dia lakukan pada tahun 2020 selama masa jabatan pertamanya sebagai presiden.