Waspada! WHO Sebut Omicron Sebabkan Kasus Covid-19 Bertambah Dua Kali Lipat Dalam 1,5 Hari

ERA.id - Badan Kesehatan Dunia (WHO) menyatakan Omicron menyebabkan kasus Covid-19 meningkat dua kali lipat dalam kurun waktu kurang dari tiga hari.



Hal ini diungkap WHO berdasarkan pemantauan yang dilakukan terhadap 89 negara yang telah mengumumkan adanya kasus Omicron di negaranya.



"Ini jauh lebih cepat daripada varian Delta," jelas WHO dikutip dari Russia Today pada Sabtu (18/12/2021).



