Jet Pribadi Dilacak Bocah Florida, Elon Musk Tawarkan Rp71 Juta Demi Hapus Pelacakan

ERA.id - Orang terkaya di dunia Elon Musk menawarkan sejumlah uang kepada seorang remaja asal Florida. Tawaran uang sebesar 5.000 USD atau sekitar Rp71 juta itu diperuntukan untuk menghapus cuitan yang melacak jet pribadinya.



Seorang remaja asal Florida bernama Jack Sweeney berhasil melacak keberadaan jet pribadi milik Elon Musk. Sweeney yang menjadi orang di balik akun @ElonJet menjalankan akun tersebut sejak Juni 2020.



Akun yang memiliki lebih dari 150.000 pengikut itu berhasil melacak jet pribadi Elon Musk dengan bot menggunakan data publik dari Administrasi Penerbangan Federal. Musk pun meminta akun dan unggahan pelacakan itu dihapus dengan menawarkan Rp71 juta kepada Sweeney.



Took off from Hawthorne, Elon got PIA blocking program but already found the aircraft. pic.twitter.com/nOxNUxy5y5