Farah Quinn Kenalkan Suami Baru, Wajahnya Tuai Perdebatan: Elon Musk atau Tony Stark, Nih?

ERA.id - Farah Quinn akhirnya mengenalkan sosok suami barunya di media sosial setelah sekian lama memilih untuk merahasiakannya. Sesaat dikenalkan, wajah suami Farah Quinn ini justru menuai perdebatan publik.

Lewat unggahan di Instagram-nya, wanita yang berprofesi sebagai chef itu membagikan potret mesra dengan sang suami. Ia memuji suaminya yang memiliki senyum terbaik di dunia.

“Yes, my husband has the best smile in the world! I hope everyone is enjoying the long weekend,” tulis Farah Quinn di keterangan.

Pada unggahan itu, Farah nampak tersenyum bahagia saat menikmati momen liburan bersama sang suami. Bahkan ia terlihat menaiki jet pribadi bersama sang suami.

Potret terbaru Farah dengan suami ini sontak membuat publik terkejut. Hal ini karena Farah dikenal tidak pernah menunjukkan sosok suaminya di media sosial.

Selain itu, publik juga berdebat tentang wajah dari suami Farah Quinn. Kebanyakan mereka menilai wajah suami Farah Quinn perpaduan antara Elon Musk dengan Tony Stark.

“Elon Musk x Robert Downey,” ujar @nivia***.

“Mirip bgt yg meranin Iron Man,” kata @riekm***.

“Mirip Elon Musk,” komentar @suryanindahsetia****.

“Robert Downey Jr hasil klonningnya ni. Bner2 pinter nyari jodohnya kak,” balas @dnrdesynur****.

“Handsome mirip sama Tony Stark,” ujar @berkand****.

Diketahui Farah Quinn pernah menikah dengan pria asing bernama Carson Quinn pada 2005 silam. Dari pernikahan itu, ia dikaruniai anak laki-laki bernama Armand Fauzan Quinn.