Kronologi Kecelakaan yang Menyebabkan Miss Alabama Meninggal Dunia karena Cedera Otak

ERA.id - Miss Alabama, Zoe Bethel meninggal dunia delapan hari setelah mengalami kecelakaan. Zoe juga sempat menerima perawatan lantaran dirinya mengalami cedera otak pasca kecelakaan.



Kepergian Zoe Bethel dikonfirmasi oleh pihak keluarga pada Jumat (18/2/2022). Zoe disebut meninggal dunia lantaran mengalami luka-luka pasca kecelakaan.



"Pada hari Jumat, 18 Februari 2022, sekitar pukul 5:30 pagi waktu Timur di Miami, Florida, Zoe Sozo Bethel kami yang tercinta meninggal dunia karena meninggal akibat luka-lukanya," tulis postingan tersebut.







Selain menjadi Miss Alabama untuk American Strong, Zoe Bethel juga terlibat aktif di beberapa organisasi dan kelompok. Dia menjadi komentator politik untuk RSBN, duta merek untuk Turning Point USA, dan Pusat Falkrik Universitas Liberty.



Zoe juga menjadi juru bicara Student for Life dan berafiliasi dengan Project Veritas. Atas kepergian Zoe, keluarga meminta hak privasi dengan tulus atas duka cita yang disampaikan oleh banyak pihak.



"Keluarga meminta agar keinginan privasi mereka dihormati dan dihormati. Anggota keluarga dengan tulus menghargai semua kata-kata baik dan ungkapan cinta untuk Zoe," kata mereka.



Keluarga Zoe Bethel sebelumnya membuat akun Go Fund Me untuk menutupi biaya pengobatannya karena dia tidak memiliki asuransi. Tercatat hampir 40.000 dolar (Rp574 juta) telah terkumpul dari target 500.000 dolar (Rp7 miliar).

