Nasib Haru 3 Ibu Ukraina Lahirkan Bayi di Shelter Bom dan Ruang Bawah Tanah saat Invasi Militer Rusia

ERA.id - Invasi yang dilakukan oleh Rusia ke Ukraina diwarnai dengan kelahiran wajah-wajah baru dari bayi-bayi di Ukraina. Sejumlah bayi lahir dengan selamat di ruang bawah tanah dan tempat pengungsian.



Kelahiran bayi-bayi di tengah invasi Rusia itu dikonfirmasi oleh pemimpin Ukraina. Anggota perlemen Hanna Hopko membagikan kisah kelahiran bayi beruntung tersebut di ruang bawah tanah.



"Hidup tidak berhenti. Bersembunyi di tempat perlindungan bom, seorang wanita di Kyiv melahirkan seorang bayi perempuan bernama Mia," tulis Hopko di akun Facebook miliknya, dikutip People, Rabu (2/3/2022).



πŸ‡ΊπŸ‡¦ Mia was born in shelter this night in stressful environment- bombing of Kyiv. Her mom is happy after this challenging birth giving. When Putin kills Ukrainians we call mothers of Russia and Belarus to protest against Russia war in Ukraine . We defend lives and humanity ! pic.twitter.com/qsBDcfc1Q9