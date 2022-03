Muncul di Siaran Langsung, Aksi Berani Editor Wanita TV Rusia Tuai Pujian, Minta Hentikan Perang di Ukraina

ERA.id - Seorang editor di sebuah stasiun TV Rusia, Marina Ovsyannikova melakukan intrupsi siaran langsung selama siaran berita. Maria meminta agar perang dengan Ukraina segera dihentikan.



Dalam sebuah video yang dibagikan oleh Bernie Sanders di Twitter, Senin (14/3/2022), seorang wanita bernama Maria Ovsyannikova muncul di depan kamera sambil membawa sebuah papan bertuliskan 'NO WAR. Hentikan perang. Jangan percaya propaganda. Mereka berbohong kepada Anda di sini'.



Beberapa detik kemudian, siaran langsung berita itu pun tiba-tiba terputus. Menurut Sanders, Maria telah dilakukan penahanan atas aksinya tersebut.



Marina Ovsyannikova, an editor at a TV channel in Russia, interrupted a live broadcast with a sign that read “NO WAR. Stop the war. Don't believe the propaganda. They're lying to you here.” She has since been detained. This is an act of incredible courage. pic.twitter.com/BOJ70m2ztv