Taliban Mendadak Larang Gadis Afghanistan Sekolah, Picu Kemarahan Warga Afghanistan

ERA.id - Taliban secara mendadak memerintahkan sekolah menengah perempuan di Afghanistan ditutup pada Rabu (23/3/2022). Keputusan ini terjadi hanya beberapa jam setelah sekolah dibuka kembali.



Juru bicara Taliban, Inamullah Samangani, membenarkan adanya perintah penutupan tersebut. Gadis-gadis yang sudah bersiap bahkan tiba di sekolah terpaksa pulang karena penutupan mendadak itu.



"Ya, itu benar. Kami tidak diizinkan untuk mengomentari ini," kata Samangani, dikutip SCMP, Rabu (23/3/2022).



A girl in Kabul cried while talking about being prevented from entering the classroom. She urged the Islamic Emirate to reopen all girls’ schools across the country.#TOLOnews pic.twitter.com/MPcmOLxjUw