Usai Putin Nyatakan Pembicaraan Damai Gagal, AS Kirim Bantuan Helikopter Hingga Artileri dan Drone untuk Militer Ukraina

ERA.id - Presiden Amerika Serikat Joe Biden mengumumkan bakal memberikan tambahan bantuan militer dengan nilai sekitar 800 juta dolar AS. Bantuan tersebut diberikan untuk militer Ukraina termasuk bantuan persenjataan artileri berat.



Pengumuman tambahan bantuan ini disampaikan usai Presiden Rusia Vladimir Putin menyatakan perundingan damai dengan Ukraina dalam kondisi buntu. Putin pun menyatakan akan terus melakukan operasi militernya hingga mencapai kemenangan.



Dengan tambahan bantuan ini, maka total bantuan AS terhadap Ukraina sejak invasi Rusia pertama kali mencapai 2,5 miliar dolar AS termasuk sistem artileri, peluru artileri, kendaraan angkut personel lapis baja.



