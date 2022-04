Perdana Menteri Inggris Boris Johnson Sebut Putin Buaya

ERA.id - Russian President Vladimir Putin is like a crocodile chewing on Ukraine’s leg, British Prime Minister Boris Johnson told reporters on Thursday, while traveling to India. He said that he didn’t see how Kiev could possibly negotiate with Russia, and added that the West would keep sending artillery and other weapons to Ukraine.



Perdana Menteri Inggirs Boris Johnson menyebut Presiden Rusia Vladimir Putin seperti buaya yang tengah memangsa kaki Ukraina. Hal tersebut disampaikan Boris saat melakukan kunjungan kerja ke India pada Kamis (21/4/2022) dikutip Russia Today.



Dia mengatakan tidak melihat adanya kemungkinan Ukraina bisa bernegosiasi dengan Rusia. Meski demikian, dia memastikan negara barat akan tetap mengirim artileri dan juga persenjataan ke Ukraina.



