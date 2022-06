Korea Utara Diduga Tak Transparan Laporkan Kasus, WHO Curiga Covid-19 Semakin Memburuk

ERA.id - Oragnisasi Kesehatan Dunia (WHO) mulai meragukan klaim dari Korea Utara terkait penanganan Covid-19. WHO menyebut kasus Covid-19 di Korea Utara akan semakin memburuk dan tidak terkendali.



Kepala Darurat WHO Michael Ryan mengatakan kasus Covid-19 di Korea Utara tidak akan selesai dalam waktu singkat. Hal ini lantaran media pemerintah dinilai tidak melaporkan jumlah pasti kasus Covid-19 yang terjadi di Korea Utara.



"Kami berasumsi situasiny semakin buruk, bukan lebih baik," kata Michael Ryan, dikutip CNN, Jumat (3/6/2022).



Tag: korea utara kasus covid-19 di korea utara WHO