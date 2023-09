Perjalananku Menempuh Jarak 80 Km Antara Karawang-Jakarta Demi Dapur Ngebul

ERA.id - Setiap kali ide untuk mengakhiri hidup melintas, aku kembali mengumpulkan tekad untuk terus hidup. Keduanya sama-sama butuh nyali, tetapi yang pertama kedengaran lebih pengecut sehingga aku menghindarinya. Mati pun aku nanti, tetap ingin menjalaninya dengan bangga tanpa penyesalan, dikelilingi orang-orang terkasih.

Namaku Fandhy, tahun ini genap 30 tahun aku menghabiskan jatah hidupku. Meski pikiran untuk hidup masih lebih menyala ketimbang mati, tapi aku sampai di fase di mana aku tidak memimpikan apa pun atau ingin menjadi apa-apa. Hanya menghitung hari dan menanti hari-hari tua datang dengan pasti. Semuanya berlalu begitu saja seperti kereta yang mengantarku pulang-pergi kerja Karawang-Jakarta tiap hari.

September 2023, hampir setahun aku bekerja sebagai tim kreatif di salah satu kantor event organizer di Blok M, Jakarta Selatan. Jaraknya di peta sekitar 80 kilometer dari rumahku di Karawang, Jawa Barat. Setiap hari kerja rasanya seperti perjalanan mencari kitab suci yang melelahkan. Entah sampai kapan.

Nanti akan kuceritakan tentang perjalananku yang kini pulang-pergi Karawang-Jakarta. Sebelum itu, mari dengarkan kisahku hingga berakhir sampai di sini. Semua berawal dari mimpi yang pupus setelah pandemi sial datang.

Jauh sebelum aku bekerja sebagai penulis ide-ide kreatif di Blok M, aku lebih dulu mengisi posisi sebagai operator produksi di Perum Peruri: menyortir barang; menghitung stok bahan-bahan produksi; mengemasnya; dan menulis laporan barang yang keluar-masuk.

Tak terasa sudah lewat tujuh tahun sejak aku pertama kali bekerja di perusahaan percetakan uang itu. Perusahaan yang pernah jadi mimpiku.

Di seberang jalan yang tiap hari kulewati pulang-pergi kerja, tak jauh dari kantor lamaku, berdiri deretan rumah dinas pegawai tetap Perum Peruri. Aku pernah bermimpi untuk tinggal di sana dan diangkat sebagai pegawai tetap pada tahun kelima. Tiap menatap berderet-deret rumah itu dari jok motorku, aku selalu menabahkan diri dan berujar dalam batin, “Sebentar lagi, sebentar lagi aku juga akan menghuninya.”

Sayang beribu sayang, tahun kelimaku di sana bertepatan dengan datangnya pandemi celaka yang menyapu semuanya, baik nyawa banyak orang maupun mimpi kecilku. Sepucuk surat datang, bukannya menahbiskanku jadi pegawai tetap, tetapi malah menenggelamkan karierku. Seketika aku jadi pengangguran.

Setelahnya, yang kuingat hanya penolakan demi penolakan atas lamaran kerjaku. Waktu itu, aku pikir bumi memang sedang sekarat dan penghuninya sedang tidak baik-baik saja. Di luar sana pastilah ada ratusan ribu pemburu lowongan yang bernasib sama denganku atau lebih tragis lagi.

Lebih dari setengah tahun cari kerja sana-sini, aku baru diterima jadi kurir pada bulan Agustus 2021. Lebih dari 500 paket setiap minggunya kuantar ke puluhan titik di Karawang. Dan aku hanya bertahan selama lima bulan melakoninya, setelah jam kerja terasa mulai keterlaluan dan daya hidupku merosot jauh. Sepanjang menjadi kurir, jangankan bermimpi, waktu untuk membaca atau bermain voli yang menjadi hobiku saja sudah kehabisan. Pada akhirnya aku memilih berhenti, pamit.

Dari karir terakhir sebagai kurir, aku sempat bekerja menjadi staf penagihan selama tiga bulan, sebelum akhirnya mendapatkan tawaran yang lebih baik di Jakarta–ibu kota yang katanya lebih kejam dari ibu tiri. Beginilah kisahku.

Memilih kerja di Jakarta sementara tinggal di Karawang bukan pilihan gampang seperti menjentikkan jari. Aku yang dihadapkan pada pilihan itu tentu sadar. Namun, aku yang juga pernah kehilangan pekerjaan dan tak mendapatkannya kembali selama berbulan-bulan merasa pilihan bekerja di Jakarta lebih waras dan masuk akal. Sebab tak banyak pilihan yang tersedia bagi orang-orang sepertiku yang lahir tanpa sendok emas di mulut.

Aku pernah menangis, tapi kini tak ada waktu lagi untuk meratapi nasib. Waktunya berjalan dengan kepala terangkat. Tiap kurang selangkah lagi kakiku menuju putus asa, potongan lagu CAKE yang sering kudengar di kereta berputar kembali di kepala:

I spent so many nights just feeling sorry for myself

I used to cry but now I hold my head up high