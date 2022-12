Restoran Cepat Saji di Amerika Gratiskan Satu Mangkuk Untuk Satu Gol di Piala Dunia 2022

ERA.id - Pertandingan Piala Dunia 2022 sudah berjalan sampai babak semifinal. Acara yang diselenggarakan setiap 4 tahun sekali itu, sukses menarik perhatian dunia. Banyak tempat yang juga mengusung tema Piala Dunia, salah satunya restoran cepat saji di Amerika bernama, Chipotle Mexican Grill.

Dilansir dari Foodndtv, Senin, (12/12/2022). Chipotle Mexican Grill adalah restoran cepat saji khas Meksiko yang didirikan pada tahun 1993 di Amerika. Chipotle akhir-akhir ini, banyak diminati oleh masyarakat Amerika, karena cita rasa Meksiko yang dinilai unik.

Menyambut Piala Dunia, Chipotle memperkenalkan skema 'Bowls for Goals'. Yang mana setiap kali khusus Timnas Amerika Serikat mencetak gol di Piala Dunia, para penggemar akan mendapatkan burrito, taco, atau salad Chipotle secara gratis.

Cara kerjanya adalah Chipotle akan membagikan 5.000 kode unik melalui Twitter resminya. Fans kemudian harus menyalin kode tersebut dan segera mengirimkannya ke nomor yang ditentukan.

5.000 orang pertama yang mengirim pesan akan menerima pesan teks berisi kode yang dapat ditukarkan untuk mendapatkan satu mangkuk makanan gratis.

Meskipun Timnas Amerika harus pulang dalam babak 16 besar, saat melawan Belanda, Sabtu, (3/12/2022). Chipotle masih tetap menjalankan 'Bowls for Goals'. Mereka juga memberikan dukungan kepada tim berjuluk The Red, White and Blue.

"Terima kasih telah berjuang sejauh ini, @USMNT,", tulis Chipotle di Twitter.

Bowls for all. And by all, we mean 5,000 of you.



Thanks for a great run, @USMNT. 🇺🇸❤️



Text HEADER023 to 888222 for a FREE entrée from Chipotle.



5,000 codes avail. 50 US & DC, 13+. Stnrd text and data rates may apply.



Terms: https://t.co/4ky9vFo6HZ