Banyak Brand yang Terancam Diboikot Imbas Serangan Israel ke Gaza, Starbuck Mesir Beri Diskon Besar-besaran

ERA.id - Gerai Starbuck terkena dampak usai banyak produk yang terancam diboikot imbas dari serangan Israel ke Gaza, Palestina. Kini, Starbuck Mesir memberikan diskon besar-besaran pasca ramainya boikot produk yang mendukung Israel.

Starbuck menjadi salah satu brand yang terdampak boikot dari masyarakat Mesir. Kini, Starbuck Mesir rela memberikan diskon besar-besaran hingga 78,5%.

Dalam foto itu, terdapat produk minuman Starbuck yang seharusnya dijual sebesar 90 Pound Mesir atau Rp45 ribu, didiskon menjadi 20 Pound Mesir Rp10 ribu saja.

For those who say boycotts don’t work.

Starbucks in Egypt is doing a 78.5% discount on its products 😂 pic.twitter.com/fq8GxngiRF