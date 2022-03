Viral Penampakan Warkop Khas Indonesia di New York, Netizen: Dare Devil Harap Mampir ke Warkop NYC

ERA.id - Keberadaan warung kopi (warkop) sangat mudah ditemukan, terutama di wilyah Jabodetabek. Warkop yang kerap menjual aneka kopi saset hingga sajian mie instan ini bahkan hampir ada di berbagai sudut gang.



Tapi bagaimana jika kita adalah pelancong maupun perantau yang berada di kota New York, AS. Apakah ada warkop di sana? Jawabannya, ada.



Baru-baru ini viral sebuah tempat makan dengan konsep warkop buka di kawasan Manhattan, tepatnya di area Hell's Kitchen, New York City.







Dalam beberapa unggahan Instagramnya, Warkop NYC tersebut terlihat menyajikan mie instan goreng maupun rebus lengkap dengan telur dan taburan bawang goreng.



Keberadaan warkop ini kemudian viral di media sosial dan menarik perhatian warga negara Indonesia yang tengah merantau ke New York. Beberapa orang Indonesia pun diketahui mengajak rekan kerjanya untuk menjajal suasana dan makanan ala warkop.



Menurut mereka, harga makanan dan minuman yang ada termasuk dalam ketegori mudah untuk di New York.



Oiya, selain menjual mie instan goreng dan rebus lengkap dengan tambahan telor, kornet, dan keju. Warkop NYC ini juga menyajikan beragam gorengan khas warkop yang ada di Indonesia juga.



Menanti Matt Murdock alias Daredevil Mampir



Tanggapan warganet atas warkop di tengah kota New York itu pun cukup beragam. Salah satunya ada yang menyinggung soal superhero rekaan Marvel yaitu Matt Murdock alias Daredevil.



Diketahui, Matt Murdock digambarkan bertempat tinggal di kota New York, tepatnya di area Hell's Kitchen yang kebetulan menjadi lokasi Warkop NYC berada.



"Matt murdock pesen indomie kuah pedes, biar instingnya meningkat," cuit @nvxxxxxxx.



"bisa bgt pake "matt murdock pernah makan disini"," cuit @naxxxxxxxx



Melansir NYC GO, Hell's Kitchen meruakan wilayah menyajikan banyak masakan dari seluruh dunia. Diantaranya yaitu Empanada dari Argentina, Ramen dari Jepang, hingga street food khas Thailand.



Hell's Kitchen juga merupakan salah satu pusat kehidupan malam di Kota New York. Mulai dari klub jazz, klub LGBTQ , hingga lounge di puncak gedung semuanya ada.



Hmm kira-kira mungkin enggak ya Daredevil mampir beli Intel (Indomie Telur) goreng atau ngopi santai sambil ngemil gorengan di Warkop NYC?









