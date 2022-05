Bercita Rasa Jepang, Chef Steven Skelly Sajikan Menu Laut yang Inovatif di Restoran Berawa Bali

ERA.id - Uni Restaurant & Bar memasuki babak baru, tempat makan di area Berawa dan dipimpin oleh chef tersohor, Steven Skelly, kembali dibuka dengan menu baru yang inovatif.

Tetap berfokus pada hidangan laut, menu baru Uni sangat kental dengan cita rasa Jepang, baik untuk hidangan maupun minumannya. Sekalipun umumnya berasal dari Jepang, hidangannya juga memiliki pengaruh modern, melalui teknik masak modern

yang inovatif yang dikuasai Steven Skelly. Antara lain pilihan hidangan raw yang bergantian dengan beberapa hidangan lama yang sudah digemari (seperti hero dish dan prawn roll), ditambah hidangan baru antara lain salmon confit with grilled leeks and radishes, dan crispy skin coral trout, miso eggplant, and sauteed spinach.

“Prawn rolls kami sukses besar, oleh karena itu dipertahankan di menu, sementara saya yakin hidangan baru kami juga akan digemari, seperti prawn dan snapper gyoza, serta fresh crudo selection, yang berganti setiap harinya,” ungkap Steven dalam keterangan resmi yang diterima Era.id.

Hidangan Jepang khusus juga akan disajikan, termasuk grilled wagyu beef cooked

over Hibachi grill, disajikan dengan braised turnip and red wine sauce. Signature tasting menu tetap akan tersedia. Pengalaman lama Steven tercermin dalam menu baru Uni, saat chef Steven memimpin dua restoran hidangan laut terbaik di Australia, termasuk Pier Restaurant and Fishface yang ikonik di Sydney.

(Dok. Uni Restaurant & Bar)

Steven berharap hidangan yang baru bisa menonjolkan kualitas dan keberagaman

dari hidangan laut yang didapat secara lokal, dan dimungkinkan hubungan yang erat

restoran dengan supplier Indonesia serta nelayan lokal. “Bali memiliki hidangan laut



“Kami bangga bisa menyajikan beberapa hidangan laut terbaik di pulau Dewata, sebuah bukti apa yang bisa diberikan oleh restoran dan pemiliknya.”

Sebagai padanan pada cita rasa Jepang dari Uni, Denny Bakiev dari Mexicola Group bersama dengan resident mixologist Uni, Jordy Outra, memperkenalkan serangkaian minuman cocktail baru yang mencerminkan budaya bar Jepang, minuman spirit khusus, serta bahan yang unik.

Beberapa minuman cocktail andalan termasuk Kamikadze - tequila, soju, white tea, pear, yuzu, -serta Okinawa Fizz - Japanese gin, Cocchi americano, golden berry, pomelo, tonic. Jelas Denny, “Saya antusias bisa menggunakan bahan Asia yang benar-benar segar, dan modern dan memadankannya dengan fokus Jepang modern dari Uni ke dalam menu cocktail."

Daftar minuman Uni akan terus berkembang, dan pilihan gin khusus sedang dalam

persiapan. Agar kontras dengan desain Jepang tradisional yang tercermin dalam exterior sarat kayu serta dapur bergaya sushi bar, Uni juga menambah benda-benda seni baru.

Ada koleksi dari Yazz yang berbasis di Paris berikut beberapa koleksi dari artis

graffiti asal New York, Rostarr. Interior yang eklektik menjadi latar belakang untuk

serangkaian acara mingguan dan bulanan yang bergantian, dengan pop-up khusus

yang akan diumumkan dalam waktu dekat bersamaan dengan yakitori nights

bulanan, maupun Kitchen Series yang populer dan digelar setiap Jum’at malam.





Tag: bali kuliner bali wisata bali hidangan laut Chef Steven Skelly