Terinspirasi dari Sosok Wanita Cantik, Restoran di Pantai Berawa Bali Hadirkan Pesona Sajian Laut Khas Mediterania

ERA.id - Bella adalah restoran baru yang berlokasi di pantai Berawa, Canggu. Restoran yang namanya terinspirasi dari sosok wanita cantik ini menghadirkan pengalaman menikmati aneka sajian bercita rasa Mediterania.

Anda seolah akan dibawa berjalan-jalan kesana, bedanya Anda tidak memerlukan paspor untuk menikmati itu semua. Menurut pemilik restoran, wanita bernama Bella yang pernah dikenalnya adalah sosok muda, energik, dan sarat dengan semangat kehidupan.

Untuk itu di hari Kamis hingga Minggu, pengunjung akan merasakan restoran berubah menjadi suasana yang energik dengan tata lampu dan DJ yang akan membuat Anda bergoyang setelah (atau bahkan selama) makan malam Anda! Bella dikelola oleh The SEN Group - grup pemilik sejumlah restoran ternama di Eropa yang bekerja sama dengan para pentolan dunia seni di Bali.

Executive Chef Oguz Karadogan, yang sebelumnya bekerja di Lokanta 1741 di Istanbul (Restoran yang direkomendasikan dalam Michelin Guide 2023) telah bergabung dengan Bella. Dan sebelum itu, Chef Oguz pernah melanglang buana berkarya di berbagai restoran ternama dunia seperti; Aheste Istanbul (tercantum dalam Bib Gourmand List) dan Kurkcu Dukkani di Izmir (dijuluki sebagai restoran berkonsep open fire pertama di wilayah Aegea).

"Menu yang berfokus pada makanan laut khas Mediterania-Anatolia diantaranya adalah Batirik, hidangan tradisional kuno dari Anatolia, yang dibawa ke tingkat yang lebih tinggi. Steak Tartare di Bali, dengan tambahan sentuhan dan cita rasa Bali pada steak tartare klasik," kata Chef Oguz Karadogan dalam keterangan resminya.

Mediterranean Ceviche, hidangan klasik Peru tetapi diberi sentuhan sentuhan Timur Tengah. Crab Ravioli, hanya menggunakan kepiting pilihan yang masih segar dari pasar ikan setempat, disajikan dengan Prosecco dan kaviar. Origami Barramundi, disajikan dengan gaya mediterania dan dipanggang dalam bungkus kertas gaya origami yang unik. Sementara untuk makanan penutup ada Bella Lisa& yang menarik, di mana sang chef akan datang ke meja Anda dan menyiapkan karya seni yang dapat dimakan tepat di hadapan Anda.

Ia menambahkan, untuk pilihan minuman, tersedia aneka macam koktail baik yang klasik maupun yang housemade khusus kreasi tim Bella, seperti It Was All a Dream dibuat oleh kepala mixologist di restoran Sen di Warsawa, Polandia (restoran ini juga dimiliki oleh manajemen yang sama dengan Bella). Lalu ada juga Geisha, ramuan menyegarkan berbahan dasar sake yang disajikan dengan Prosecco sebagai pendamping.

"Kopi Martini, menggunakan kopi asli Bali yang memberikan rasa khas dan unik. Lalu ada pilihan minuman wine per gelas dan botol, yang didatangkan dari berbagai kilang anggur di segenap penjuru Eropa. Manajer Bella sekaligus sommelier Marek Moczydlowski, telah menyiapkan menu anggur yang lengkap dan akan dengan senang hati membantu para tamu yang berhasrat untuk memadu-padankan hidangan di Bella dengan wine yang sesuai," paparnya.

Interior Bella sendiri dirancang oleh Kinga Mostowik seorang perancang tata-ruang ternama di Eropa. Penataan ruangan dibangun sedemikian rupa untuk membangun suasana berenergi tinggi dari semua sisi. Open Kitchen di tengah, Bar di salah satu sudut dan membentang ke sudut lain restoran, area DJ di belakang, sedangkan area depan diperuntukkan bagi mereka yang menyukai tempat duduk di pinggir jalan serasa di kota Paris!