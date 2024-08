ERA.id - Situs kuliner internasional, Taste Atlas baru saja memperbarui peringkat sup terbaik di dunia. Taste Atlas merilis daftar 50 sup terenak di dunia. Bahkan, 5 sup di antaranya merupakan makanan Indonesia. Rawon dan soto betawi berada di urutan teratas.

Selain rawon dan soto betawi, ada makanan berkuah lainnya yang masuk daftar 50 sup terbaik di dunia. Mulai dari gulai, empal gentong hingga lamongan. Berikut 5 makanan Indonesia yang masuk daftar sup terenak di dunia versi Taste Atlas, seperti dilansir dari laman TasteAtlas.

1. Rawon

Rawon masuk di posisi kedua dalam daftar sup terbaik, setelah ramen. Rawon merupakan masakan khas Indonesia yang berasal dari Jawa Timur. Sup beraroma ini dibuat dari daging sapi yang dimasak perlahan dan bahan tradisional Indonesia lainnya seperti daun jeruk, serai, jahe, dan cabai.

Warna kuah hitam ini berasal dari buah kluwek dan kacang hitam. Bumbu khas Indonesia ini difermentasi sebelum dikonsumsi. Rawon dicampur bahan-bahan dan rempah-rempah lainnya. Hal ini memberikan hidangan rasa yang bersahaja dan asam serta warna hitam tua yang unik.

2. Soto Betawi

Soto Betawi menempati urutan nomor 3. Soto betawi dibuat dari potongan daging sapi dan jeroan yang direbus perlahan dalam kuah santan. Kuah soto betawi diperkaya dengan berbagai bumbu seperti serai, kunyit, lengkuas, daun jeruk kefir, dan ketumbar. Saat disajikan, kuahnya disertai dengan berbagai bumbu berupa tomat, daun bawang, kecap manis, dan kerupuk emping.

Karena namanya, hidangan ini berasal dari Jakarta. Soto menjadi salah satu hidangan paling populer di Ibu Kota Jakarta. Soto biasanya dijual di berbagai warung pinggir jalan, restoran, atau tempat jajanan. Soto Betawi biasanya dinikmati dengan nasi putih dan acar-acar sebagai pendampingnya.

3. Gulai

Gulai berada di nomor 18 di daftar sup terenak di dunia. Gulai adalah hidangan pedas khas Indonesia yang menyerupai semur atau sup kental. Karena tampilan dan rasanya, gulai sering dijuluki sebagai kari Indonesia. Berbagai jenis daging dapat menjadi bahan utama gulai, terkadang jeroan, makanan laut, atau sayuran.

Bahan-bahan tersebut dimasak dalam campuran santan dan rempah-rempah hingga kuahnya menjadi kental. Gulai berasal dari Sumatra. Hidangan ini dapat ditemukan di pusat jajanan dan restoran di Indonesia. Biasanya, gulai disajikan bersama nasi putih.

4. Soto Lamongan

Soto Lamongan menempati urutan 42. Seperti namanya, soto ini berasal dari Lamongan. Soto ini dibuat dengan potongan ayam yang dimasak perlahan dalam kaldu. Biasanya kuah kaldu soto terdiri dari serai, ketumbar, biji jintan, lengkuas, bawang putih, kunyit, dan jahe.

Lalu, ayam kemudian disuwir-suwir. Hidangan ini biasanya disajikan dengan mi, kol, daun bawang, telur rebus, kerupuk udang, atau pelengkap lainnya. Soto Lamongan disajikan sebagai sup hidangan. Namun, terkadang bahan utama dan kaldu dapat disajikan dalam dua mangkuk terpisah. Hidangan ini dihidangkan dengan saus sambal pedas dan nasi.

5. Empal Gentong

Empal gentong menempati posisi ke-46. Empal gentong adalah sup Indonesia yang berasal dari Cirebon. Dimasak dalam panci, sup ini dibuat dengan campuran daging sapi, bawang merah, bawang putih, kemiri, kunyit, pala, santan, kecap manis, cengkeh, serai, dan daun jeruk purut.

Ada banyak variasi sup, jadi bahan-bahannya pun bisa bervariasi. Sup ini dimasak perlahan dalam panci hingga daging menjadi empuk dan mulai hancur. Sebelum disajikan, sup ini biasanya diberi hiasan daun kucai (kuchai), yang memberikan rasa bawang putih dan rumput yang lembut pada empal gentong.