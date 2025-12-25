Resep Ayam Kodok Ala Chef Devina Hermawan, Cocok Untuk Dihidangkan Saat Natal

ERA.id - Ayam kodok menjadi salah satu hidangan khas saat peryaan Natal di Indonesia. Hidangan ini berasal dari Eropa, khususnya Belanda, yang diadaptasi ke Indonesia. Uniknya, meski memiliki nama “ayam kodok”, hidangan ini tidak menggunakan hewan kodok.
Mengutip dari kanal YouTube Chef Devina Hermawan (@devinahermawan), ayam kodok merupakan ayam utuh yang dipisahkan antara kulit dengan daging dan tulang, lalu diisi adonan ayam filet, hati ayam, telur rebus, smoked beef, berbagai rempah, dan bahan lainnya. Proses pembuatannya yang cukup panjang dan detail membuat hidangan ayam kodok ini menjadi semakin spesial untuk dihidangkan pada perayaan Natal.
Berikut resep ayam kodok ala Chef Devina Hermawan
Bahan:
1. 1 ekor ayam negeri
Bahan adonan:
1. 500 gr ayam filet (paha & dada)
2. 150 gr hati ayam mentah
3. 4 buah telur rebus
4. 3 lembar smoked beef
5. 2 lembar roti tawar
6. 60 ml air
7. 1 butir telur
8. 4 siung bawang putih
9. 6 siung bawang merah
10. ½ buah bawang bombai
11. 1 batang seledri ¼ buah pala
12. 1 sachet MAGGI Magic Lezat
13. 1 sdt garam
14. 1 ½ sdm gula pasir
15. ¼ sdt merica
16. 1 sdt baking powder
17. 1 sdm maizena
18. 3 sdm minyak
Bahan saus gravy:
1. 2 sdm minyak tulang ayam
2. ½ buah bawang bombai
3. 1 batang seledri
4. 3 siung bawang putih
5. 2 iris jahe
6. 2 sdm mentega tawar
7. 3 sdm saus tomat
8. 1 sdt kecap inggris
9. 1 sdm kecap asin
10. 3 sdm MAGGI Saus Tiram
11. 1 sdt MAGGI Magic Lezat
12. 1 sdt MAGGI Seasoning
13. 2 lembar bay leaf
14. 2 sdm gula pasir
15. 1/8 sdt merica
16. 3 sdm maizena
17. 1 liter air
Bahan olesan:
1. 1 sdm mentega tawar
2. 1 sdm MAGGI Saus Tiram
3. ½ sdm kecap manis
4. 1 sdm saus tomat
Pelengkap:
1. Buncis rebus
2. Wortel rebus
3. Mashed potato
Cara membuat:
1. Rebus hati ayam hingga matang kemudian iris bawang merah
2. Panaskan sedikit minyak, goreng bawang merah hingga sedikit kecokelatan, sisihkan kemudian di minyak yang sama tumis bawang bombai yang sudah dipotong kotak kecil, tumis hingga wangi, sisihkan
3. Tumis hati ayam hingga kecokelatan dan wangi, sisihkan
4. Pisahkan daging ayam dari kulitnya secara perlahan. Sisakan bagian sayap dan potong bagian paha bawah
5. Pisahkan daging dan tulang ayam. Potong-potong tulang lalu rendam dengan air beberapa saat
6. Geprek bawang putih dan iris batang seledri
7. Di dalam food processor, masukkan dada ayam filet, bawang putih, batang seledri, garam, merica, gula pasir, MAGGI Magic Lezat dan pala yang diparut, haluskan hingga lengket
8. Masukkan sisa ayam, hati ayam, smoked beef, bawang merah goreng, telur, maizena dan baking powder, haluskan kembali. Pindahkan ke dalam mangkuk
9. Masukkan roti tawar dan air ke dalam food processor, haluskan kemudian masukkan ke dalam adonan beserta bawang bombai, aduk rata. Masukkan adonan ke dalam plastik segitiga
10. Semprotkan adonan ke dalam kulit ayam, isi hingga 1/3 bagian kemudian masukkan telur rebus. Isi kembali dengan adonan
11. Jahit bagian yang terbuka dengan benang kasur atau tusuk gigi hingga tertutup rapi. Tusuk beberapa titik pada ayam dengan tusuk gigi. Alasi bagian bawah kukusan dengan wadah tahan panas kemudian kukus selama 40 menit
12. Panaskan sedikit minyak, masukkan tulang ayam, masak hingga kecokelatan
13. Iris bawang bombai dan bawang putih. Masukkan bawang bombai, bawang putih dan bay leaf, tumis hingga wangi dan kecokelatan
14. Masukkan air, jahe dan seledri, masak selama 30-40 menit. Masukkan air tetesan ayam kemudian saring. Pindahkan kembali ke dalam panci
15. Masukkan saus tomat, kecap asin, kecap inggris, MAGGI Saus Tiram, MAGGI Seasoning, MAGGI Magic Lezat, gula pasir, merica dan mentega, masak hingga mendidih
16. Masukkan larutan maizena, masak hingga sedikit mengental
17. Di dalam mangkuk campurkan mentega, saus tomat, kecap manis dan MAGGI Saus Tiram, aduk rata
18. Oles ayam dengan bumbu olesan kemudian panggang di suhu 190-200 derajat celcius selama 10-15 menit. Di tengah memanggang oles ayam dengan bumbu olesan
19. Ayam kodok siap disajikan
Tertaik untuk mencoba?