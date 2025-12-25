Resep Ayam Kodok Ala Chef Devina Hermawan, Cocok Untuk Dihidangkan Saat Natal

ERA.id - Ayam kodok menjadi salah satu hidangan khas saat peryaan Natal di Indonesia. Hidangan ini berasal dari Eropa, khususnya Belanda, yang diadaptasi ke Indonesia. Uniknya, meski memiliki nama “ayam kodok”, hidangan ini tidak menggunakan hewan kodok.

Mengutip dari kanal YouTube Chef Devina Hermawan (@devinahermawan), ayam kodok merupakan ayam utuh yang dipisahkan antara kulit dengan daging dan tulang, lalu diisi adonan ayam filet, hati ayam, telur rebus, smoked beef, berbagai rempah, dan bahan lainnya. Proses pembuatannya yang cukup panjang dan detail membuat hidangan ayam kodok ini menjadi semakin spesial untuk dihidangkan pada perayaan Natal.

Berikut resep ayam kodok ala Chef Devina Hermawan

Bahan:

1. 1 ekor ayam negeri

Bahan adonan:

1. 500 gr ayam filet (paha & dada)

2. 150 gr hati ayam mentah

3. 4 buah telur rebus

4. 3 lembar smoked beef

5. 2 lembar roti tawar

6. 60 ml air

7. 1 butir telur

8. 4 siung bawang putih

9. 6 siung bawang merah

10. ½ buah bawang bombai

11. 1 batang seledri ¼ buah pala

12. 1 sachet MAGGI Magic Lezat

13. 1 sdt garam

14. 1 ½ sdm gula pasir

15. ¼ sdt merica

16. 1 sdt baking powder

17. 1 sdm maizena

18. 3 sdm minyak

Bahan saus gravy:

1. 2 sdm minyak tulang ayam

2. ½ buah bawang bombai

3. 1 batang seledri

4. 3 siung bawang putih

5. 2 iris jahe

6. 2 sdm mentega tawar

7. 3 sdm saus tomat

8. 1 sdt kecap inggris

9. 1 sdm kecap asin

10. 3 sdm MAGGI Saus Tiram

11. 1 sdt MAGGI Magic Lezat

12. 1 sdt MAGGI Seasoning

13. 2 lembar bay leaf

14. 2 sdm gula pasir

15. 1/8 sdt merica

16. 3 sdm maizena

17. 1 liter air

Bahan olesan:

1. 1 sdm mentega tawar

2. 1 sdm MAGGI Saus Tiram

3. ½ sdm kecap manis

4. 1 sdm saus tomat

Pelengkap:

1. Buncis rebus

2. Wortel rebus

3. Mashed potato

Cara membuat:

1. Rebus hati ayam hingga matang kemudian iris bawang merah

2. Panaskan sedikit minyak, goreng bawang merah hingga sedikit kecokelatan, sisihkan kemudian di minyak yang sama tumis bawang bombai yang sudah dipotong kotak kecil, tumis hingga wangi, sisihkan

3. Tumis hati ayam hingga kecokelatan dan wangi, sisihkan

4. Pisahkan daging ayam dari kulitnya secara perlahan. Sisakan bagian sayap dan potong bagian paha bawah

5. Pisahkan daging dan tulang ayam. Potong-potong tulang lalu rendam dengan air beberapa saat

6. Geprek bawang putih dan iris batang seledri

7. Di dalam food processor, masukkan dada ayam filet, bawang putih, batang seledri, garam, merica, gula pasir, MAGGI Magic Lezat dan pala yang diparut, haluskan hingga lengket

8. Masukkan sisa ayam, hati ayam, smoked beef, bawang merah goreng, telur, maizena dan baking powder, haluskan kembali. Pindahkan ke dalam mangkuk

9. Masukkan roti tawar dan air ke dalam food processor, haluskan kemudian masukkan ke dalam adonan beserta bawang bombai, aduk rata. Masukkan adonan ke dalam plastik segitiga

10. Semprotkan adonan ke dalam kulit ayam, isi hingga 1/3 bagian kemudian masukkan telur rebus. Isi kembali dengan adonan

11. Jahit bagian yang terbuka dengan benang kasur atau tusuk gigi hingga tertutup rapi. Tusuk beberapa titik pada ayam dengan tusuk gigi. Alasi bagian bawah kukusan dengan wadah tahan panas kemudian kukus selama 40 menit

12. Panaskan sedikit minyak, masukkan tulang ayam, masak hingga kecokelatan

13. Iris bawang bombai dan bawang putih. Masukkan bawang bombai, bawang putih dan bay leaf, tumis hingga wangi dan kecokelatan

14. Masukkan air, jahe dan seledri, masak selama 30-40 menit. Masukkan air tetesan ayam kemudian saring. Pindahkan kembali ke dalam panci

15. Masukkan saus tomat, kecap asin, kecap inggris, MAGGI Saus Tiram, MAGGI Seasoning, MAGGI Magic Lezat, gula pasir, merica dan mentega, masak hingga mendidih

16. Masukkan larutan maizena, masak hingga sedikit mengental

17. Di dalam mangkuk campurkan mentega, saus tomat, kecap manis dan MAGGI Saus Tiram, aduk rata

18. Oles ayam dengan bumbu olesan kemudian panggang di suhu 190-200 derajat celcius selama 10-15 menit. Di tengah memanggang oles ayam dengan bumbu olesan

19. Ayam kodok siap disajikan

Tertaik untuk mencoba?