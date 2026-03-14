Curahan Hati Fanny Ghassani, Bahagia Tidak LDR dengan Suami di Ramadan Tahun Ini

ERA.id - Fanny Ghassani mengungkap perbedaan signifikan menjalani puasa Ramadan tahun ini. Fanny mengungkap Ramadan kali ini terasa lengkap lantaran menjalani ibadah bersama suami, Erwan Agustian Priyambudi.

Bintang film Kupeluk Kamu Selamanya ini mengatakan puasa tahun ini terasa berbeda lantaran tidak lagi berjauhan dari suami. Ia pun merasa senang bisa berdekatan dengan suami.

“Tahun ini suamiku lebih banyak di Jakarta. Jadinya aku lebih banyak buka puasa dan sahur bareng suami,” ujar Fanny Ghassani saat ditemui di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Kamis (12/3/2026).

Fanny menjelaskan selama ini ia harus terpisah dari suami lantaran tinggal di Bali, sedangkan dirinya sibuk dengan kegiatan di Jakarta. Saat menjalani hubungan jarak jauh, Fanny mengaku hanya ditemani lewat panggilan video saja.

“Jadinya ya itu yang, itu yang, itu yang lebih agak berbeda sih. Jadi ditemenin sama dia. Biasanya jauh-jauhan, video call-an justru biasanya,” jelasnyq.

Meski kini tidak lagi berjauhan, Fanny mengatakan ia tidak menyiapkan makan sahur sendiri. Ia memilih untuk dibantu dengan asisten rumah tangga (ART).

Selain itu, pola makan dan hidup sehat yang dijalani Fanny Ghassani juga berdampak pada suami. Fanny yang biasanya hanya mengonsumsi buah-buahan saat sahur pun ternyata diikuti oleh sang suami.

“Suamiku tuh ngikut aku. Kalau aku kan kalau sahur tuh cuma buah gitu. Biasanya kalau nggak semangka, jeruk. Akhirnya dia kayak ikut gitu. Ya udah, dia sahurnya cuma buah apa semangka atau jeruk, terus sama air putih. Jadi kayak ikutan,” katanya.

Saat ditanya alasan hanya memakan buah saat sahur, aktris 35 tahun ini mengaku makan porsi besarnya dilakukan saat buka puasa. Hal ini pun yang membuat Fanny enggan makan porsi besar saat sahur.

“Aku tuh buka selalu dengan makan barbar buka puasanya. Gorengan dimakan, nasi dimakan, pokoknya semua dimakan tuh. Terus habis itu baru ya salat tarawih, habis itu bobok cantik. Sahurnya makanya cuma buah doang karena aku udah kenyang banget pas buka,” akunya.

Fanny Ghassani tercatat menikah dengan Erwan Agustian Priyambudi sejak 20 Mei 2017.