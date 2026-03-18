PT Lambang Azas Mulia Buka Lowongan 5 Posisi untuk Penempatan Seluruh Indonesia, Cek Syaratnya

ERA.id - PT Lambang Azas Mulia (LAM), perusahaan penyedia jasa tenaga kerja (labour supply) yang merupakan mitra strategis dalam menangani kebutuhan tenaga kerja di lingkungan PT Elnusa Tbk Group, kembali membuka lowongan kerja besar-besaran.

Melalui laman media sosial Instagram @rekrutmen.lam, PT LAM membuka kesempatan karier untuk lima posisi sekaligus, mulai dari lulusan SMA/SMK hingga D3. Seluruh posisi ini diperuntukkan bagi penempatan di seluruh wilayah operasional di Indonesia.

Reputasi PT LAM dalam bidang penyediaan jasa tenaga kerja sudah terbukti sepak terjangnya. PT LAM memiliki pengalaman panjang dalam mengelola Awak Mobil Tangki (AMT) serta penyediaan staf operasional maupun perkantoran dengan standar profesionalisme tinggi. Total jumlah rekrutmen yang sudah dilakukan pada tahun 2025 mencapai 1200+ personel yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia.

Berdasarkan informasi resmi rekrutmen PT LAM, berikut adalah daftar posisi beserta persyaratan lengkapnya:

Posisi dan kualifikasi yang dibutuhkan

1. Awak Mobil Tangki (AMT)

Pendidikan minimal SMA atau sederajat.

Memiliki SIM BI Umum atau BII Umum yang masih aktif.

Pengalaman mengemudi truk atau tronton minimal 2 tahun.

Berbadan sehat dan tidak buta warna.

2. Mekanik

Pendidikan minimal SMK jurusan Teknik Otomotif atau Teknik Kendaraan Berat.

Memiliki pengalaman minimal 1 tahun sebagai mekanik.

Memahami sistem perawatan alat berat.

Memahami program perawatan kendaraan dan menguasai Microsoft Office.

Tugas utama meliputi pengelolaan jadwal preventive dan corrective maintenance serta evaluasi performa unit.

3. Pengawas Lapangan

Pendidikan minimal D3 jurusan Transportasi atau Supply Chain.

Pengalaman kerja minimal 3 tahun di bidang transportasi dan supply chain.

Berpengalaman sebagai team leader di lapangan dan mampu mengoperasikan MS Office.

Tugas utama melakukan koordinasi distribusi, pemeliharaan, serta inspeksi operasional.





4. Inventory

Pendidikan Minimal D1 jurusan Teknik/Logistik

Memiliki pengalaman 1 Tahun di bidang kendaraan warehousing

Menguasai Microsoft Office

Tugas utama melakukan mengelola barang keluar dan masuk sparepart, Menyusun barang, update stock, koordinasi forecasting kebutuhan, dan identifikasi dokumentasi dan melaporkan barang rusak secara rutin.

5. Fleet Quality Control

Minimal D1 Jurusan Teknik/Otomotif/Mesin

Memiliki pengalaman 1 Tahun di bidang kendaraan besar

Memahami program perawatan kendaraan besar

Menguasai Microsoft Office

Tugas Utama melakukan inspeksi kendaraan secara menyeluruh, Menyusun dokumen hasil temuan serta laporan harian QC, Planner terkait temuan kerusakan dan rekomendasi perbaikan

Batas pendaftaran lowongan kerja Juni 2026



Cara Mendaftar

Calon pelamar dapat melakukan pendaftaran secara daring melalui tautan yang disesuaikan dengan posisi yang ingin dilamar sesuai lokasi kerja masing-masing domisili;

https://linktr.ee/lambangazasmuliarecruitment

Informasi selanjutnya kunjungi, Sosial Media, Job Portal dan WhatsApp kami;

Sosial Media:

Instagram: rekrutmen.lam

Facebook : Lambang Azas Mulia

Tiktok : rekrutmen.lam

Linkedin : PT Lambang Azas Mulia

Whatsapp:

* 0811-198-3135

* 0858-1044-0101

* 0858-1044-0303

Peringatan Penting

Seluruh proses rekrutmen di PT Lambang Azas Mulia tidak dipungut biaya apa pun. Hanya kandidat yang memenuhi persyaratan yang akan diproses lebih lanjut untuk tahap seleksi. Masyarakat diimbau untuk waspada terhadap segala modus penipuan yang mengatasnamakan PT LAM atau PT Elnusa Tbk Group.