PT. Eloi Coco Industries Perluas Portofolio Bisnis, Kini Masuk Sektor Obat Bahan Alam

ERA.id - PT. Eloi Coco Industries secara resmi mengumumkan langkah strategisnya untuk masuk dan berinvestasi di sektor Obat Bahan Alam (OBA). Ekspansi ini menandai transformasi penting perusahaan dari industri fragrance dan personal care menuju segmen kesehatan dan kebugaran (wellness) yang bernilai tambah tinggi.

Sebagai bagian dari ekspansi ini, Eloi Coco memperkuat fasilitas manufaktur dan kapabilitas produksi untuk siap menghasilkan berbagai lini produk OBA yang praktis dan relevan bagi masyarakat modern. Lini produk yang akan diproduksi meliputi inhaler, essential oil roll-on, hingga minyak telon berkualitas tinggi.

Dalam mendukung komitmen ini, mereka memprioritaskan pemenuhan standar regulasi nasional melalui penerapan Cara Pembuatan Obat Bahan Alam yang Baik (CPOBAB). Kepatuhan terhadap CPOBAB memastikan seluruh tahapan—mulai dari formulasi, proses produksi, pengawasan mutu (quality control), hingga distribusi—berjalan dengan standar keamanan dan konsistensi yang ketat.

"Masuk ke sektor Obat Bahan Alam merupakan langkah konkret PT. Eloi Coco Industries untuk mengoptimalkan potensi kekayaan bahan alam Indonesia yang dipadukan dengan standar manufaktur modern," ujar Apriani Dwi Puspitasari, Project Manager PT. Eloi Coco Industries lewat keterangan yang diterima ERA, Kamis (8/10/2026).

"Fokus utama kami saat ini adalah membangun fondasi produksi dan riset yang solid, termasuk kesiapan penerapan CPOBAB, agar dapat menghadirkan produk seperti inhaler, roll-on, dan minyak telon yang aman, berkualitas, serta terpercaya bagi masyarakat."

Investasi ini menegaskan ambisi mereka untuk tumbuh sebagai perusahaan consumer goods terkemuka asal Indonesia dengan portofolio produk yang semakin luas dan berkelanjutan.

PT. Eloi Coco Industries sendiri merupakan perusahaan consumer goods asal Indonesia yang berfokus pada kategori fragrance, personal care, dan Obat Bahan Alam (OBA). Mereka terus mengembangkan kapabilitas manufakturnya untuk memenuhi kebutuhan gaya hidup dan kesehatan masyarakat modern.