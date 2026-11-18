ERA.id - Rustic Market berada di Jalan Raya Bojong Koneng, Babakan Madang, Kabupaten Bogor, dekat Gunung Pancar. Kawasan yang diluncurkan pada 15 Mei 2025 ini mengusung konsep desa Eropa lengkap dengan kafe, museum barang antik, serta mobil klasik di lantai atas bangunan utama.

Apabila Anda berencana mencari penginapan terdekat atau hotel sentul untuk berlibur sekaligus berolahraga, kawasan Babakan Madang layak masuk daftar pilihan. Menginap di dekat lokasi wisata memudahkan Anda menjangkau area rekreasi tanpa menempuh perjalanan jauh. Berikut tiga pilihan penginapan dan hotel di sekitar Sentul dengan akses lapangan golf.

1. Canvas Cottage

● Review: 8,9/10 (dari 23 ulasan traveler di Traveloka)

● Harga mulai dari: sekitar Rp1,8 jutaan per malam

● Alamat: Jl. Kp. Cibingbing, RT 01 RW 06, Desa Bojongkoneng, Babakan

Canvas Cottage beralamat di Jl. Kp. Cibingbing, RT 01 RW 06, Desa Bojongkoneng, Babakan. Penginapan ini cocok untuk Anda yang mencari fasilitas olahraga dan akses lapangan golf saat berlibur. Lokasinya berada di Desa Bojongkoneng, Babakan Madang, kecamatan yang sama dengan Rustic Market.

Penginapan ini mendapatkan rating 8,9/10 dari 23 ulasan traveler di Traveloka. Salah satu ulasan terhadap penginapan ini adalah staf yang ramah dan pemandangan di area penginapan. Hal ini sejalan dengan fasilitas yang ditawarkan, seperti fasilitas olahraga, lapangan golf, pusat kebugaran, dan biliar. Kamar di penginapan ini ditawarkan mulai dari sekitar Rp1,8 jutaan per malam. Harga tersebut belum termasuk pajak dan merupakan harga di hari biasa di luar musim liburan dan libur panjang.

2. Aston Sentul Lake Resort & Conference Center

● Star Rating: 4 bintang

● Review: 8,6/10 (dari 5.177 ulasan traveler di Traveloka)

● Harga mulai dari: sekitar Rp1,6 jutaan per malam

● Alamat: Jalan Pakuan No.03, Sentul, Bogor, Jawa Barat

Aston Sentul Lake Resort & Conference Center beralamat di Jalan Pakuan No.03, Sentul, Bogor, Jawa Barat. Resor ini cocok untuk Anda yang menginginkan pusat kebugaran lengkap saat menginap di Sentul. Dari lokasi resor, Sentul Highlands Golf Club berjarak 546 meter sehingga memudahkan akses bermain golf.

Resor ini mendapatkan rating 8,6/10 dari 5.177 ulasan traveler di Traveloka. Salah satu ulasan terhadap resor ini adalah kamar yang bersih dan suasana yang nyaman. Hal ini sejalan dengan fasilitas yang ditawarkan, seperti pusat kebugaran, kolam renang, sarapan, dan restoran. Kamar di resor ini ditawarkan mulai dari sekitar Rp1,6 jutaan per malam. Harga tersebut belum termasuk pajak dan merupakan harga di hari biasa di luar musim liburan dan libur panjang.

3. Nawana Sentul City by Alana

● Star Rating: 4 bintang

● Review: 8,5/10 (dari 3.361 ulasan traveler di Traveloka)

● Harga mulai dari: sekitar Rp1,3 jutaan per malam

● Alamat: Jalan Siliwangi No. 1, Sentul, Bogor, Jawa Barat

Nawana Sentul City by Alana beralamat di Jalan Siliwangi No. 1, Sentul, Bogor, Jawa Barat. Hotel ini cocok untuk Anda yang berlibur bersama keluarga dan membutuhkan fasilitas kolam renang anak. Letaknya pun strategis karena berjarak 651 meter dari Sentul Highlands Golf Club.

Hotel ini mendapatkan rating 8,5/10 dari 3.361 ulasan traveler di Traveloka. Salah satu ulasan terhadap hotel ini adalah staf yang ramah, kamar bersih, dan lokasi strategis. Hal ini sejalan dengan fasilitas yang ditawarkan, seperti kolam renang, kolam renang anak, sarapan, dan restoran. Kamar di hotel ini ditawarkan mulai dari sekitar Rp1,3 jutaan per malam. Harga tersebut belum termasuk pajak dan merupakan harga di hari biasa di luar musim liburan dan libur panjang.

Ketiga pilihan penginapan dan hotel di kawasan Sentul tersebut menawarkan akses lapangan golf serta rekreasi keluarga yang beragam. Canvas Cottage menyediakan lapangan golf dan biliar di kecamatan yang sama dengan Rustic Market, sedangkan Aston Sentul Lake Resort dan Nawana berjarak 546 meter dan 651 meter dari Sentul Highlands Golf Club. Anda sebaiknya membandingkan fasilitas, jarak lokasi, dan tarif kamar sebelum memesan.

Agar rencana liburan berjalan lancar, Anda dapat memesan kamar melalui Traveloka sebagai platform perjalanan terkemuka di Asia Tenggara. Platform ini menyediakan proses reservasi cepat serta penawaran harga menarik untuk kebutuhan menginap di Sentul dan Bogor.

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