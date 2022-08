Tepat di Hari Ulang Tahun, 5 Potret Kevin Sanjaya Lamar Valencia Tanoesoedibjo di JIS

ERA.id - Pebulutangkis ganda putra Indonesia, Kevin Sanjaya Sukamuljo resmi melamar kekasihnya, Valencia Tanoesoedibjo pada Selasa (22/8/2022). Rupanya, hal ini dilakukan bertepatan dengan hari ulang tahun sang atlet yang ke-27 tahun.



Selain itu, momen semakin terbawa perasaan karena digelar di Jakarta International Stadium (JIS), salah satu stadion terbesar dan termegah di dunia. Berikut 5 momen Kevin Sanjaya yang lamar Valencia Tanoesoedibjo di JIS.

1. Bergandengan tangan ditengah lapangan

Kevin lamar Valencia (Foto: Instagram story/@kevinvalen.moments)

Kevin Sanjaya dan Valencia Tanoe bergandengan tangan di titik tengah lapangan dengan jalan memanjang dari tepi ke tengah berhiasan bunga. Momen acara lamaran itu juga dihadiri keluarga Valencia, termasuk Hary Tanoesoedibjo dan Liliana Tanoesoedibjo.

2. Dekorasi panggung

Kevin lamar Valencia (Foto: Instagram story/@kevinvalen.moments)

Dekorasi panggung tempat pasangan ini berjalan dibuat seperti jalan memanjang bak altar pernikahan warna putih. Dilengkapi juga bunga-bunga menghiasi di sisi kiri dan kanannya.

3. Kevin berlutut

Kevin lamar Valencia (Foto: Instagram story/@kevinvalen.moments)

Ketika melamar sang kekasih, Kevin Sanjaya berlutut meminta Valencia menjadi istrinya. Lalu, Kevin memasangkan cincin di jari manis sang kekasih. Keduanya terlihat sangat bahagia dan kemudian Kevin memeluk calon istrinya.

4. She Said Yes

Kevin lamar Valencia (Foto: Instagram story/@kevinvalen.moments)

Dilayar raksasa terlihat tulisan "Kevin Sanjaya&Valencia Tanoesoedibjo 02|08|2022 'SHE SAID YES'". Ada pun layar akbar diiringi live musik spesial jadi latar momen spesial.

5. Bertepatan di hari ulangtahun Kevin

Kevin lamar Valencia (Foto: Instagram story/@kevinvalen.moments)

Sebelum dilamar, Valencia sempat membagikan video reels kebersamaan mereka selama menjalin hubungan. Sosok Kevin yang dikenal, tak disangka terlihat bucin hingga mencium kening Valencia. Banyak netizen yang terbawa perasaan alias baper melihat kemesraan pasangan ini.



"Sumpaahhh gue teriak pas mpin nyium ci Val, ternyata kalian ini yah sering juga bikin video tapi enggak pernah di share," tulis akun @ikke*****



Tag: kevin sanjaya Valencia Tanoesoedibjo