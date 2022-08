Alfeandra Dewangga Keciduk Selingkuh, Vivi Novika Beberkan Sosok Pelakor: Kenapa Cewek Baru Dikenal Dibela Mati-matian?

ERA.id - Pemain bintang Timnas dan bek andalan PSIS Semarang, Alfeandra Dewangga sudah putus dengan kekasihnya, Vivi Novika. Sebelumnya, keduanya sudah bertunangan. Hal ini diungkapkan langsung melalui Instagram story Vivi Novika.



Vivi Novika mengatakan Alfeandra sudah berselingkuh di belakangnya selama ini. Ia mengakui beberapa waktu keadaannya memang memburuk dan kesehatannya menurun.

Curhatan Vivi Novika (Foto: Instagram story/@vivinovika)



"Yap, i recover myself dari kemarin banyak banget yang nungguin soal klarifikasi. Jujur enggak mau banget begini, tapi it should be. I have done with my ex," tulis Vivi Novika, dikutip dari unggahan Instagram story-nya.





Curhatan Vivi Novika (Foto: Instagram story/@vivinovika)



"Aku sempat enggak terima pas ini dikira aku, dan ternyata juga banyak yang ngira aku diam-diam disemarang dari kemarin. Sekali lagi aku enggak disana sama sekali ini video yang dikirim salah satu dari kalian, jadi enggak perlu ku spill Instagram-nya," paparnya.



Vivi juga tak segan-segan menyeret kasus ini keranah kepolisian. Ia memperingatkan untuk hati-hati bagi oknum yang melakukan playing victim. Mantan pro player tim eSports ini juga berterima kasih kepada mantan kekasih yang pernah menjadi pacarnya.



"Hati-hati buat oknum lain jangan mau playing victim, aku masih menjaga banyak dan enggak bakalan aku tunjukin, karena sampai detik ini kalau ditanya sayang aku sayang, tapi cintaku udah hilang," katanya.



"Teruntuk kamu, terima kasih sempet menyembuhkan luka yang dulu dan terima kasih sudah meninggalkan luka yang lebih dalam. Aku nggak akan pernah benci kamu, tenang aja sampai kapan pun aku udah maafin semuanya,"lanjutnya.

