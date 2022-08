Tersebar di Seluruh Indonesia, Supermarket Produk Lokal UMKM Sediakan Kebutuhan Harian Segar

ERA.id - Pelaku produk Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM), tentunya ingin produknya bisa masuk ke supermarket atau minimarket. Produk UMKM sebenarnya memiliki peluang besar untuk masuk ke retail modern ini. Dari sisi sebagai pelaku UMKM, pastinya harus memperhatikan beberapa hal.



Supermarket selalu menyediakan kebutuhan harian segar dari produk lokal. PT Supra Boga Lestari Tbk bersama seluruh brand-nya (Ranch Market, The Gourmet, Pasarina, Farmers Market, Farmers Family, dan Day2Day) menyerukan semangat cinta, bali dan pakai dalam negeri melalui Indonesia Marketpelago: dari Indonesia untuk Indonesia.



"Sebagai salah satu supermarket asli Indonesia yang menyasar ke segmen Middle to Upper Class, kami mengajak seluruh customer kami untuk terus menggunakan produk lokal Indonesia," ujar Maria Suwarni, Chief Marketing and Merchandising Officer PT Supra Boga Lestari saat ditemui di Margocity Depok pada Senin (15/8).

Indonesia Marketpelago: dari Indonesia untuk Indonesia (Foto: Era.id/Adelia Hutasoit)





Tag: supermarket umkm