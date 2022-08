Viral Video Mbak You Diduga Sudah Ramalkan Kasus Brigadir J dan Irjen Ferdy Sambo Jauh Sebelum Meninggal: Direncanakan Rapi dan Halus

ERA.id - Kasus pembunuhan Brigadir J kini tengah menjadi sorotan publik, terlebih setelah Irjen Ferdy Sambo ikut ditetapkan sebagai tersangka. Di tengah ramainya kasus tersebut, beredar video lawas peramal Mbak You yang diduga sudah menerawang kasus ini.



Video tersebut dibagikan oleh akun TikTok @syaifulrachman5. Pada video, Mbak You mengatakan bahwa akan ada kasus pembunuhan berencana yang disengaja dan akan menjadi perhatian publik.



Mbak You mengatakan bahwa kasus tersebut dirancang dengan begitu baik. Namun, kasus itu akan melebar dan akan terungkap dalang sebenarnya.



Tag: irjen ferdy sambo Brigadir J Mbak You