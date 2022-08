Ramal Kelanjutan Kasus Pembunuhan Brigadir J, Denny Darko: Akan Banyak Kepala yang Terpenggal

ERA.id - Denny Darko meramal kelanjutan dari kasus pembunuhan Brigadir J. Usai Irjen Ferdy Sambo ditetapkan sebagai tersangka, Denny menyatakan bahwa akan banyak kasus tersembunyi lainnya yang terungkap.

Denny mengibaratkan kasus tersembunyi tersebut sebagai kotak pandora. Ia menuturkan bahwa jika kotak pandora tersebut terbuka ke publik, akan ada banyak pihak yang terkena imbasnya.



"Kasus ini membuka kotak pandora yang selama ini tertutup, kali ini terbuka. Maka otomatis pintu yang lain akan terbuka. Mungkin akan seperti now or never, tapi kita tahu bahwa kotak yang satu ini akan sangat mahal harganya, akan banyak kepala yang terpenggal setelah kasus ini," ungkap Denny Darko di YouTubenya, pada Kamis (18/8/2022).



Peramal berusia 45 tahun itu mengatakan bahwa kasus pembunuhan Brigadir J akan terungkap dan disidangkan. Mengikuti kasus tersebut, berbagai hal tersembunyi yang diibaratkan kotak pandora akan terbuka juga, tetapi masih akan berusaha untuk ditutupi.



"Memang yang akan terjadi yang berkaitan dengan kasus pembunuhan, ini akan segera terungkap dan segera disidangkan. Tetapi kotak-kotak pandora yang lain, pintu otomatis yang terbuka setelah kasus ini disidangkan, ini adalah sesuatu yang tidak bisa kita kalkulasikan bahkan sampai nanti pun juga," tuturnya.



Lebih lanjut, Denny menyampaikan bahwa dalam waktu dekat, masyarakat akan disajikan dengan banyak drama melalui kasus ini. Jika diselidiki lebih teliti, tiap kasus nantinya akan memiliki benang merah yang menyatakan hubungan satu dengan yang lainnya.



"Selama ke depan nanti, kita akan banyak sekali disuguhkan dengan drama. Jika dilihat lebih detail dan teliti pasti semua punya benang merahnya," pungkasnya.