Marshel Widianto dan Celine Evangelista Unggah Pas Foto Latar Biru, Komentar Nyeleneh Fuji Banjir Kritik

ERA.id - Marshel Widianto dan Celinve Evangelista sukses bikin geger publik usai mengunggah pas foto berlatar biru di Instagram masing-masing. Seperti diketahui, foto berlatar biru biasa dipakai untuk memenuhi berkas persyaratan menikah.

Usai foto tersebut diunggah, banyak rekan publik figur mereka yang memberikan komentar. Salah satunya adalah adik ipar mendiang Vanessa Angel, Fuji Utami.



"Beauty and the Marshel," komentar Fuji sambil menambahkan emoji hati.



Sekilas komentar Fuji tersebut tidak ada yang aneh. Namun, sebagian netizen ternyata beranggapan lain atas komentar tersebut dan melontarkan kritikan untuk Fuji.



Kritikan tersebut terlihat di akun Twitter @askrlfess, yang mengunggah tangkapan layar komentar Fuji tersebut. Unggahan akun tersebut pun menuai banyak komentar dari netizen yang mengkritik Fuji, karena menilai Fuji meledek Marshel, dengan plesetan kisah Beauty and The Beast (Si Cantik dan Si Buruk Rupa).

Komentar Fuji (Twitter)





"Fuji fuji ckck," tulis akun tersebut.



"Dia mah berani gini krn banyak yg belain ntar, ras terkuat fans di ig kan thofu," ucap yang lain.



Meski demikian, ada juga netizen yang menilai masalah komentar Fuji tentang Marshel dan Celine tersebut terlalu dibesar-besarkan. Mereka menilai bahwa komentar Fuji hanya candaan, karena publik figur lainnya juga banyak yang berkomentar bernada sama.



"Cek postingan Marshel, akun2 yg bisa komen postingan marshel, mereka itu ngomennya ngejokes, bukan maksud apa-apa. Knp sih di Twitter dibesar-besarkan," tutur salah satu netizen.



"Emang dasarnya haters Fuji aja sih ini warga Twitter," sambung yang lainnya.