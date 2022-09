Macam-Macam Reaksi Artis Soal Istri Ferdy Sambo, Putri Candrawathi yang Tak Ditahan Karena Alasan Anak

ERA.id - Dugaan keterlibatan istri Ferdy Sambo, Putri Candrawathi ikut dalam rencana pembunuhan Brigadir J telah menimulkan polemik baru. Mulai dari dirinya yang tidak ditahan walaupun sudah ditetapkan sebagai tersangka, hingga tidak mamakai baju tahanan berwarna orange saat rekonstruksi.

Belum lagi Putri Candrawathi juga mendapat pembelaan dari berbagai pihak. Alasan kemanusiaan dipakai untuk meloloskan Putri Candrawathi dari penahanan karena masih memiliki bayi.

Kontroversi ini pun menuai reaksi publik. Tak terkecuali para publik figur. Berikut macam-macam reaksi artis saat menanggapi adanya perlakuan khusus bagi Putri Candrawathi yang tidak ditahan.

1. Bio One

Aktor Bio One (Instagram)

Aktor Bio One ikut menyoroti istri Ferdy Sambo, Putri Candrawathi yang tidak ditahan meskipun sudah ditetapkan sebagai tersangka pembunuhan Brigadir J. Putri tak ditahan lantaran ia masih memiliki anak balita berusia 1,5 tahun.



Mengetahui kabar ini, Bio One pun menuliskan pendapatnya melalui Instagram pribadinya. Ia mengunggah tangkapan layar berita tentang tidak ditahannya istri Ferdy Sambo, yang disetujui oleh anggota DPR.



"Kalo kayak gini boleh gampar sm dorong org gak," tulis Bio One di keterangan unggahannya, pada Kamis (1/9/2022).



Bio kemudian membandingkan kasus Putri Candrawathi yang tidak ditahan padahal berstatus tersangka pembunuhan, dengan seorang ibu di Aceh yang ditahan dengan bayinya karena kasus UU ITE. Bio juga menyertakan potongan berita kasus ibu dari Aceh tersebut.

2. Deddy Corbuzier

Deddy Corbuzier dan Nada (Foto: Instagram/@mastercorbuzier)

Deddy Corbuzier menanggapi soal aksi Ketua Lembaga Perlindungan Anak Indonesia (LPAI), Seto Mulyadi alias Kak Seto yang getol membela anak-anak Ferdy Sambo.



Kak Seto meminta warganet untuk tidak menghujat anak-anak Ferdy Sambo. Kak Seto merasa anak-anak Ferdy Sambo harus mendapatkan perlindungan dan butuh pendampingan psikologis.



Semenjak itu, netizen langsung menghujat Kak Seto. Tak hanya netizen, kini Deddy Corbuzier juga menyentil Kak Seto dengan cara yang unik.



Melalui video unggahannya, Deddy Corbuzier bertanya kepada putri angkatnya, Nada Tarina Putri soal sahabat.



"Nada. Mau nanya serius. Kamu punya sahabat, nggak?" tanya Deddy Corbuzier kepada Nada Tarina Putri, dikutip dari Instagram @mastercorbuzier.



"Punya," jawab Nada Tarina Putri.



Lalu, suami Sabrina Chairunnisa ini bertanya apakah Nada mengenal Kak Seto. Nada nampak kebingungan dan bertanya siapakah sosok Kak Seto.



"Punya sahabat namanya Kak Seto? Enggak punya sahabat namanya Kak Seto?" tanya Deddy Corbuzier.



"Kak Seto siapa?" jawab Nada.



Mendengar jawaban dari Nada, Deddy Corbuzier melontarkan kekhawatirannya. Sebab, putrinya tidak dilindungi oleh Kak Seto.



"Berarti anak saya tidak termasuk yang dilindungi," kata Deddy Corbuzier.

3. Melanie Subono

Melanie Subono (Foto: Instagram/@melaniesubono)

Melanie Subono menyentil istri mantan Kadiv Propam Polri Ferdy Sambo, Putri Candrawathi yang statusnya tak ditahan dan hanya wajib lapor 2 kali seminggu.



Putri Candrawathi tak dilakukan penahanan lantaran masih mempunyai anak bayi. Selain itu, kondisi Putri masih belum stabil. Permohonan dari kuasa hukumnya akhirnya dikablukan oleh pihak penyidik.



Mengetahui hal itu, Melanie Subono menyentil Putri Candrawathi. Ia membagikan screenshot artikel berjudul "Pimpinan Komisi III DPR Setuju Putri Candrawathi Tak Ditahan Demi Anak" dan "Istri Ferdy Sambo Tak Ditahan karena Alasan Kemanusiaan".



Lewat caption Instagram-nya, Melanie menulis surat cintanya untuk hukum di Indonesia

4. Angelina Sondakh

Angelina Sondakh (Foto: Instagram/@angelinasondakh39)

Nama Angelina Sondakh muncul di tengah kasus istri Ferdy Sambo, Putri Candrawathi. Bukan terlibat kasus rencana pembunuhan, perempuan kerap disapa Angie ini dikaitkan dengan masa lalunya.



Diketahui, Angie pernah menjadi mantan narapidana atas kasus korupsi dan dipenjara selama 10 tahun. Kala itu, Angie meninggalkan Keanu yang masih berusia 2,5 tahun.



Tentunya, kasusnya dikaitkan dengan Putri Candrawathi. Sebab, Putri Candrawathi tidak ditahan dan hanya 2 kali seminggu. Putri tak ditahan lantaran alasan kemanusiaan.



Putri tak ditahan karena memiliki bayi. Sehingga banyak yang membandingkan kasus Putri Candrawathi dengan Angelina Sondakh.



Mengetahui kasusnya dibandingkan dengan Putri Candrawathi, Angelina Sondakh akhirnya buka suara. Dalam video yang beredar, Angelina Sondakh mengaku kaget karena namanya dikait-kaitkan dengan permasalahan istri Ferdy Sambo.



"Saya sebenarnya kaget ketika nama saya kembali diperbincangkan, dikaitkan, dibandingkan dengan kasus yang sedang viral," ujar Angelina Sondakh, dikutip dari Instagram @viralyes.



"Jujur saya ingin mengubur masa lalu saya karena saat itu adalah masa-masa paling menyedihkan," lanjutnya.

5. Jefri Nichol

Jefri Nichol (Instagram/jefrinichol)

Jefri Nichol merupakan aktor lainnya yang berani melontarkan keresahan akan tidak ditahannya Putri Candrawathi.

Ia membandingkan dengan para ibu lainnya yang tetap ditahan meski punya anak. Jefri bahkan mengunggah berita tentang Putri itu dan memberikan umpatan kasar "T*I", di Instagram Storiesnya.