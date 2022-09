Klarifikasi Soal Anak Ferdy Sambo Ribut di Klub Malam, Jefri Nichol: Kenapa Pejabat Dikasih Treatment Berbeda?

ERA.id - Aktor Jefri Nichol berhasil membuat geger netizen. Hal ini karena dirinya membeberkan kelakuan anak Ferdy Sambo dan Putri Candrawathi yang malah ribut di klub malam.



Hal ini diketahui berawal dari Jefri Nichol membalas unggahan dari Melanie Subono. Saat itu, Melanie Subono kesal karena Putri Candrawathi tak ditahan karena memiliki bayi.



Melanie Subono membandingkan kasus mendiang Vanessa Angel, Angelina Sondakh, hingga Baiq Nuril. Mereka tetap ditahan, padahal kasusnya tak seberat Putri Candrawathi dan mempunyai anak kecil.



Pemain film Dear Nathan ini ikut menanggapi dan mengaku melihat anak-anak Ferdy Sambo lagi ribut di klub malam.

Komentar Jefri Nichol (Foto: @nyinyir_update_official)





"Anaknya padahal udah bisa ribut di klub malam, baru banget semalam," tulis Jefri Nichol lewat kolom komentar Instagram @melaniesubono.



Pernyataan dari Jefri Nichol berhasil membuat netizen gaduh. Hingga akhirnya, pria berusia 23 tahun ini memberikan klarifikasi soal komentarnya yang melihat anak Ferdy Sambo bertengkar di klub malam.



Jefri Nichol menegaskan bahwa orang yang dilihatnya bukanlah anak Ferdy Sambo. Ia juga meminta maaf karena kesalahannya yang menyebarkan informasi.

Klarifikasi Jefri Nichol (Foto: Instagram/@jefrinichol)





"Maaf, ternyata orang random teriak teriak sambo di depan club, bukan anaknya," tulis Jefri Nichol di akun twitternya @jefrinichol.



Jefri Nichol tetap berharap agar Ferdy Sambo dihukum seadil-adilnya. Ia memberikan contoh, dimana ada seorang ibu dipenjara bersama anaknya.



"But still, kalau terbukti bersalah ya harus jalanin hukuman. I did my time," ungkapnya.



"So, kenapa pejabat dikasih treatment yang berbeda dari warga sipil? Terus gimana nasib balita-balita yang dipenjara sama ibunya?," lanjutnya.



Selain itu, Jefri Nichol juga mengomentari kabar Putri Candrawathi yang tak ditahan. Ia mengunggah tangkapan layar soal berita istri Ferdy Sambo.



Jefri melayangkan protesnya atas keputusan polisi yang tak menahan Putri Candrawathi karena alasan kemanusiaan.



"T**." ungkap Jefri Nichol.