Disebut Sudah Menikah dengan Pacar Berondong oleh Melaney Ricardo, Wulan Guritno Langsung Panik

ERA.id - Hubungan asmara Wulan Guritno dan Sabda Ahessa menjadi perbincangan publik. Keduanya juga terbilang sering membagikan momen mesranya di media sosial.



Pasangan sejoli ini menuai kritikan netizen dan menyinggung usia ibu anak tiga ini yang sudah tak lagi muda. Diketahui, Wulan memang 15 tahun lebih tua dari sang pacar.



Selain itu, keduanya dinilai kelewat mesra dan berpose bak pasangan suami istri. Namun, baru-baru ini Melaney Ricardo menyebut perempuan berusia 42 tahun ini sudah menikah lagi.



Hal ini diungkapkan oleh istri Tyson Lynch ketika Wulan Guritno menjadi bintang tamu TS Media yang dipandu oleh Melaney Ricardo.

Wulan-Melaney (Foto: YouTube/TS Media)





"Wulan itu semenjak nikah..." ujar Melaney Ricardo dikutip dari kanal YouTube TS Media.



Mendengar ungkapan dari Melaney Ricardo, Wulan Guritno langsung buru-buru memberikan klarifikasi supaya tidak menjadi berita gosip.



"Nikah? Lu jangan, nih nanti kalau kepleset akan menjadi sebuah berita," jawab Wulan Guritno.



Mendengar hal itu, Melaney Ricardo langsung meminta maaf karena sudah salah berucap.



"Ups, sorry," kata Melaney Ricardo.



Dalam acara tersebut, mantan istri Adilla Dimitri ini membeberkan rahasia tetap tampil awet muda. Selain berolahraga dan menjaga asupan pola makan, bintang film Jakarta vs Everybody ini mengaku pacaran dengan berondong mempengaruhi penampilannya.

Wulan Guritno (Foto: YouTube/TS Media)





Ibunda Shalom Razade ini memiliki tubuh ideal karena mengikuti gaya hidup sehat dari sang kekasih. Sabda merupakan seorang atlet yang rajin berolahraga dan menjaga pola hidup sehat.



"Ya gimana? Pacarnya atlet, jadi ikut terbawa," imbuhnya.



"Gue memang senang olahraga, sekarang jadi semakin senang terus makan juga terjaga ya karena lihat dia. Ya itu (makin seksi) karena Sabda, gue jadinya ikut terbawa." lanjutnya.