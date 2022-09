6 Ide Nge-date Asik Saat Cuaca Cerah, Cocok Buat Warga Beriklim Tropis!

ERA.id - Salah satu tantangan dan kelebihan tinggal di Indonesia adalah cuacanya yang hampir selalu cerah dan sunny. Karena cuacanya selalu cerah, jadi banyak banget aktivitas seru yang bisa kita lakukan sendiri atau bareng orang-orang disekitar kita.

Jadi nggak salah kalo kamu perlu punya referensi ide-ide ngedate yang unik, seru, dan bisa bikin kamu merasakan “Baby, I fall in love again come every summertime” ala NIKI.



Sebagai salah satu dating app terpopuler di Indonesia, Tinder baru saja melakukan survei kepada anak muda di Indonesia untuk mencari tau tentang aktivitas kencan yang mereka sukai, terutama yang cocok dilakuin kalo cuaca lagi panas-panasnya.

Ini dia 6 ide ngeidate yang sunny-day friendly yang kamu harus coba.

1. Eksplorasi Local Wonders

Bosen ke mall terus? Saatnya kalian ngulik tempat-tempat kearifan lokal di sekitar kalian seperti taman kota, museum, dan art galleries! Itu kenapa “Citayam Fashion Week” viral banget, karena anak-anak muda sekarang suka banget menikmati waktu di area Taman MRT Dukuh Atas di Jakarta. Untuk yang lagi di Bali, kalian bisa pergi ke Taman GWK. Datenya simple dan kalian bisa manfaatin waktunya untuk mengenal satu sama lain.



Pilihan Interest: Museum, Photography, Walking, Picnicking, Art Galleries

2. Traveling ke Daerah Tropis

Tak lengkap banget kalo cuaca lagi panas-panasnya, kita gak nyempetin buat liburan menikmati alam sambil nyeruput es kelapa. Coba cari deh, hidden gem suasana alam di daerah kamu! Selain bisa catch a break sambil menikmati suasana tropis di tempatnya, kita juga bisa ngumpulin berbagai instagram worthy memories bareng orang-orang yang kita ajak.

(Ilustrasi (Unsplash/Zachery Perry)

Untuk yang belum bisa jauh-jauh ke Bali, kalian bisa check Pantai Indah Kapuk dan wisata pinggir pantainya atau agak jauh ke Curug Leuwi Hejo di Bogor.



Pilihan Interest: Travel, Outdoors, Free Diving, Road Trips.

3. Grocery Shopping dan Masak-Masak Manis

Siapa sih yang gak suka makan? Dari pada makan diluar, masak sendiri itu lebih seru, khususnya buat kalian food lovers! Kalian bisa masak resep simple kaya seblak, pizza mie, atau bahkan coba bikin resep mie goreng yang lagi viral. Kegiatan kaya gini sebenarnya juga bisa jadi cara kalian untuk mengetahui satu sama lain. Sebelum masak coba grocery shopping dulu, dan kalian bisa liat lorong supermarket mana yang bikin dia paling excited. Gak hanya itu, kegiatan ini bisa nunjukin kecocokan kalian kedepannya. Catchy, seru, dan yang pasti bakalan memorable banget.



Pilihan Interest: Amateur Cook, Cooking, Vegan Cooking.

4. Move those Legs

Kalo kalian punya banyak waktu, harus banget nyobain hiking bareng doi. Date kaya gini pas buat kalian yang memang suka aktivitas outdoor atau yang selama satu minggu cuma duduk di depan laptop. Apalagi kalo hiking bisa sekalian enjoy the sound of nature, sambil menyelam minum air banget kan. Kalian bisa hiking atau take a relaxing walk di Kebun Raya Bogor dan wilayah sekitarnya. Kalo hiking terlalu capek, kalian bisa cobain car-free day (CFD) dulu, mumpung sudah banyak kota yang menggelar CFD lagi. CFD adalah kesempatan yang bagus karena kalian bisa lari-lari manis, sewa sepeda, dan kulineran street food setelahnya.



Pilihan Interest: Cycling, Climbing, Running, Hiking, Skateboarding.

5. Jamming bareng di Festival Musik

Pergi nonton konser bisa kasih tau kamu tentang energi seseorang: mereka itu orangnya heboh atau chill? Ini waktu yang pas untuk mengenal mereka lebih jauh; misalnya cara mereka bertingkah di dalam kerumunan, reaksi mereka terhadap sesuatu, dan kepekaan mereka terhadap kebutuhan dan keinginan kamu. Jangan lupa untuk temuin partner nonton beberapa upcoming festival kayak We The Fest, Djakarta Warehouse Project, Berdendang Bergoyang Festival, dan Soundrenaline.



Pilihan Interest: Music, Festivals, Concerts.

6. Mocktail dan Summery Vibes

Selama cuaca terik, pastinya kita butuh yang namanya minuman segar. Harus ada esnya kalo kata orang-orang. Nah, makanya minum mocktail sambil menikmati cerahnya suasana di luar sana bisa jadi salah satu ide ngedate selama musim panas. Kalo bingung mau coba mocktail yang mana, stay with the classic kayak virgin mojito dan virgin sangria.

Ilustrasi (Unsplash/DocuSign)

Tapi buat kalian yang nggak suka mocktail, kalian bisa banget minum es kopi susu atau bahkan bikin minuman campur-campur di minimarket terdekat kayak yang lagi viral di TikTok.



Pilihan Interest: Escape Cafe, Beach Bars, Craft Beer, Bar Hopping.