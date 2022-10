Perdana Menteri Israel Sampaikan Duka Cita Untuk Tragedi Kanjuruhan

ERA.id - Perdana Menteri Israel, Yair Lapid, ikut memberikan doa untuk Indonesia, atas tragedi di Kanjuruhan, Malang, Jawa Timur.

Melalui akun Twitternya, Yair Lapid mewakili pemerintah dan rakyat Israel, menyampaikan belasungkawa kepada masyarakat Indonesia.

"Atas nama Pemerintah dan rakyat Israel, saya menyampaikan belasungkawa yang sedalam-dalamnya kepada rakyat Indonesia setelah tragedi mengerikan di Malang," tulis Yair Lapid, (4/10).

Yaird Lapid juga mengirimkan doa untuk keluarga korban. Dia berdoa, para korban yang terluka, semoga lekas sehat kembali.

"Doa kami bersama keluarga dan orang-orang terkasih dari para korban, dan kami mengirimkan doa untuk kesembuhan bagi yang terluka," tutup Yair Lapid.

On behalf of the Government and people of Israel, I send my deepest condolences to the people of Indonesia following the terrible tragedy in Malang.



Our prayers are with the families and loved ones of the victims, and we send our wishes for a speedy recovery to the injured.🇮🇱🇮🇩