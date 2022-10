Tampil di Konser Bareng Betrand Peto, Senyum Bahagia Lesti Kejora Jadi Sorotan: Semangat, Gaya Hidup Suami Tinggi

ERA.id - Pedangdut Lesti Kejora kembali bernyanyi pasca dibuat heboh gegara laporan kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dilakukan oleh suaminya Rizky Billar. Tetapi, Lesti Kejora malah mencabut laporan tersebut karena beralasan demi anak.



Padahal, saat itu, Rizky Billar sudah ditetapkan sebagai tersangka. Kini, pasangan Leslar kembali bersatu dan tetap tinggal bersama. Sayangnya, keputusan pelantun lagu "Kejora" ini dibanjiri hujatan netizen.



Netizen menilai Lesti Kejora sudah mempermainkan pihak kepolisian yang seenaknya mencabut laporan KDRT. Selain itu, perempuan berusia 23 tahun ini dinilai terlalu budak cinta alias bucin. Sebab, tak takut jika mengalami KDRT lagi.



Sudah lama tak tampil diatas panggung pasca laporan KDRT, kini Lesti Kejora kembali manggung. Ia manggung di konser bertajuk IT'S MY FIRST di Tennis Indoor Senayan pada Sabtu (22/10/2022) malam hari.

Lesti Kejora (Foto: Instagram/@rumpi_gosip)





Dalam aksi manggung itu, ibu anak satu ini berduet dengan putra Ruben Onsu, Betrand Peto. Penampilan Lesti Kejora yang konser tunggal bersama remaja berusia 17 tahun ini jadi sorotan.



Selama konser berlangsung, Lesti Kejora terlihat lepas ketika membawakan lagu. Ia tersenyum bahagia, bahkan ikut berjoget bersama penyanyi disapa Onyo itu.

Lesti Kejora dan Onyo (Foto: Instagram/@rumpi_gosip)





Potongan video yang dibagikan di akun gosip @rumpi_gosip dibanjiri respon netizen. Mereka yakin Lesti Kejora semangat kerja demi memenuhi kebutuhan Rizky Billar.



"Kerja yang semangat dede, gaya hidup suamimu tinggi," tulis akun @ayyyn****

"Semangat cari cuan Lesti, kasihan suami kamu butuh dana buat selingkuhannya," tulis akun @dena****_

"Semangat dede Lesti banting tulang cari nafkah untuk kakak ganteng, kalau enggak nyari cuan ntar dedek yang dibanting sama kakak ganteng, cicilan kakak ganteng menunggu," kata akun @youney.****

"Semangat kerja keras bagaikan kuda. Ingat masih banyak tanggungan." lanjut akun @vonnita*****_94