Bertemu Nct 127, Serunya Jerome Polin Ajarkan Bahasa Indonesia hingga Kasih Hadiah Batik

ERA.id - Jerome Polin sukses membuat iri penggemar Kpop Tanah Air, khususnya penggemar NCT 127. Jerome berhasil mengajak member NCT 127 berjoget hingga memberi hadiah berupa baju batik.

Kebersamaan Jerome Polin bersama NCT 127 dibagikan lewat Instagram pribadinya, Sabtu (5/11/2022). Pada unggahan itu, Jerome mengaku impiannya bertemu NCT 127 akhirnya bisa tercapai.

“Setelah selama ini cuma ngedit foto sama Kpop artis, akhirnya kesampaian foto bahkan bikin konten bareng, lengkap sama satu grup lagi!” tulis Jerome Polin, Senin (7/11/2022).

Lalu, kata Jerome, ia mengaku mulanya tegang saat bertemu dengan Mark Cs. Tetapi ketakutan Jerome itu sirna setelah mengetahui member NCT 127 sangat ramah dan baik hati.

“Awalnya tegang banget, tapi ternyata mereka semua SUPERRR BAIKKK dan SUPER RAMAHH!! Berasa kayak teman dekat gitu,” jelasnya.

Tak hanya itu saja, pria kelahiran 2 Mei 1998 itu juga mengaku sempat mengajari para member NCT 127 bahasa Indonesia, salah satunya selogan Jerome, ‘Mantap Jiwa’. Bahkan ucapan itu sempat dibawa ke atas panggung oleh NCT 127.

“Aku sempat ngajarin beberapa bahasa Indonesia, salah satunya ‘MANTAP JIWA’, dan mereka cepat banget hafalnya. Bahkan sampai dipakai waktu tampil di stage, keren dan profesional banget!!” ungkapnya.

Lalu, Jerome mengatakan bahwa ia juga memberi hadiah untuk NCT 127 berupa baju batik. Hadiah ini dipilih oleh Jerome lantaran ia sudah terbiasa memperkenalkan budaya Indonesia ke orang-orang di luar negeri.

Menurut Jerome, saat diberi baju batik olehnya member NCT 127 sangat senang dan dipakai. Salah satu member yang terlihat memakai baju batik itu adalah Taeyong. Taeyong bahkan membagikan potretnya di Instagram saat ia memakai baju batik pemberian Jerome.

“Aku sempat memberikan hadiah berupa batik Indonesia ke semua member NCT 127. Pas mereka lihat, mereka bilang ‘Wah we love it, thank you!’ dan BENERAN DIPAKAI!! SENANG BANGET!! MANTAP JIWA!” katanya.

Sebagai penutup, Jerome Polin mengajak serta Mark, Haechan, Jungwoo, Taeil dan juga Jessica Jane untuk melakukan ‘Koplo Challenge’ menggunakan lagu “Sang Dewi”, yang dibawakan oleh Lyodra.

Keseruan itu bahkan dibagikan ulang oleh akun Instagram resmi NCT 127. Tak lupa pelantun “Kick It” itu menambahkan tagar yang mengundang tawa yaitu #koplochallange , #digoyang dan #tarikmang.