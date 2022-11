Fakta Ghanim Al Muftah Pembaca Ayat Al-Quran di Piala Dunia 2022, Pemuda Disabilitas yang Curi Perhatian

ERA.id - Nama Ghanim Al Muftah sukses menjadi perbincangan publik usai tampil di pembukaan Piala Dunia 2022. Muftah yang merupakan pemuda disabilitas itu membacakan surat Al-Hujurat ayat 13 selama pembukaan Piala Dunia 2022 di Qatar.



Bersama dengan aktor Morgan Freeman, Ghanim Al Muftah tampil di hadapan jutaan mata penonton Piala Dunia 2022, Minggu (20/11/2022). Muftah yang juga penghapal Al-Qur'an membacakan surat Al-Hujurat ayat 13 yang memiliki makna berupa prinsip dasar hubungan antar manusia.



Terlahir dengan kondisi langka yaitu caudal regression syndrome atau lahir dalam kondisi tanpa bagian tubuh bagian bawah, Muftah hampir tidak dilahirkan ke dunia. Saat masih di dalam kandungan, banyak pihak termasuk keluarga menyarankan agar Ibu Muftah menggugurkan kandungannya.



Tetapi saran tersebut ditolak oleh orang tua Muftah yang memilih untuk tetap mempertahankannya. Usaha dan keyakinan orang tuanya pun berbuah manis. Ghanim Al Muftah menjadi pemuda inspiratif meski terlahir dalam kondisi 'spesial'.



Pemuda kelahiran 5 Mei 2002 itu berhasil menginspirasi banyak orang, termasuk saat dinobatkan sebagai duta Piala Dunia 2022. Dalam keterbatasan fisiknya, Muftah juga dikenal sebagai seorang YouTuber yang gemar memotivasi banyak orang, terutama remaja seusianya.



Diketahui ia membangun asosiai bersama keluarga dengan nama Asosiasi Ghanim yang fokus untuk mendonasikan kursi roda kepada orang-orang yang membutuhkan. Selain itu, ia kerap kali diundang untuk menjadi pembicara di depan publik termasuk saat ditunjuk sebagai pembicara termuda oleh PBB. Ia juga terpilih sebagai Youth Ambassador di World Athletics Championship di Doha tahun 2015 dan Ambassador of Barwa Bank, QFBA dan Reach Out To Asia (ROTA).



Meski kondisi fisiknya tidak sempurna, Muftha diketahui gemar berolahraga, termasuk olahraga ekstrim. Dia termasuk aktif melakukan scuba diving, bermain skateboard, sepak bola dengan menggunakan tangan, hingga panjat tebing.



Bukan hanya itu saja, remaja berusia 20 tahun itu diketahui memiliki bisnis usaha bersama keluarganya. Ia tercatat menjadi pendiri perusahaan Gharissa Ice Cream sekaligus menjadi pengusaha termuda di Qatar. Sejauh ini ia memiliki enam cabang dengan total 60 karyawan.



Perjuangan Ghanim Al Muftah kembali tersorot usai ia tampil membawakan surat Al-Hujurat ayat 13 di pembukaan Piala Dunia 2022. Diketahui acara tersebut juga dimeriahkan oleh sejumlah penampil, termasuk Jungkook BTS yang membawakan lagu "Dreamers", soundtrack resmi untuk Piala Dunia 2022.