Tampil di Piala Dunia 2022, Siapa Morgan Freeman?

ERA.id - Upacara pembukaan Piala Dunia 2022 di Qatar pada Minggu, 20 November memberikan kejutan dengan kehadiran Morgan Freeman. Dia berdialog dengan seorang penyandang disabilitas asal Qatar, Ghanim Al Muftah, sebagai salah satu pengisi acara yang digelar di Al Bayt Stadium. Sebenarnya, siapa Morgan Freeman?

Morgan Freeman dan Ghanim Al Muftah dalam Pembukaan Piala Dunia 2022 (Marca)

Seperti diketahui, dalam pembukaan pesta sepak bola dunia itu, Freeman tampil dengan setelan jas hitam, sepatu hitam, dan sarung tangan coklat muda. Dia mendekati Ghanim kemudian duduk di dekatnya. MEreka membicarakan tentang keberagaman untuk persatuan.

"Jadi kita berkumpul di sini sebagai satu suku besar dan bumi ini adalah tenda di mana kita semua tinggal," ungkap Morgan.

"Kita bisa mengajak semua orang, membagikan cinta yang kita rasakan saat ini, bergabung bersama kita," timpal Ghanim.

Mengenal Siapa Morgan Freeman

Kehadiran Freeman dalam acara tersebut tentu membuat para penonton penasaran, salah satunya terkait profil sang aktor. Dikutip Era dari Britannica, berikut adalah informasi mengenai Morgan Freeman.

Freeman lahir di Memphis Tennessee, Amerika Serikat pada 1 Juni 1937. Salah satu kehebatan aktor Amerika ini adalah memiliki kedalaman emosi, humor halus, dan keserbagunaan.

Dia mampu menyajikan penampilan yang memukau audiens, baik di atas panggung, layar lebar, maupun layar televisi. Freeman merupakan satu dari sedikit aktor Afrika-Amerika yang secara konsisten menerima peran yang tidak ditulis khusus untuk aktor-aktir berkulit hitam.

Dunia peran bukanlah jalan utama yang dia tuju. Freeman muda bercita-cita menjadi pilot pesawat tempur. Namun, bertugas di angkatan udara (1955–1959) terbukti mengecewakan, akhirnya dia mengalihkan perhatian ke dunia akting. Dia membuat debutnya di Broadway dalam produksi Hello Dolly! pada tahun 1967.

Karya Morgan Freeman

Pada 1970-an ia terus berkarya di atas panggung dan pernah tampil dalam acara televisi pendidikan anak-anak berjudul The Electric Company. Penampilan Freeman dalam film Brubaker (1980) dan opera sabun berjudul Another World (1982–1984)—bersama beberapa ulasan antusias untuk karya teaternya pada awal 1980-an—berbuah peran film yang lebih menantang.

Dia mendapatkan nominasi Academy Award pertama (kategori aktor pendukung terbaik) saat berperan sebagai penipu dalam Street Smart (1987). Sementara, perannya dalam Driving Miss Daisy (1989) membuat Freeman dinominasikan sebagai aktor terbaik Oscar.

Dalam film tersebut, dia menciptakan kembali peran Hoke setelah pertama kali menampilkannya di atas panggung. Beberapa film lainnya yang dia bintangi adalah Lean on Me (1989), Glory (1989), dan Unforgiven (1992).

Dia juga pernah menjadi seorang sutradara. Debutnya sebagai pengarah film dimulai dengan film antiapartheid berjudul Bopha! (1993). Kemudian, dia kembali mendapatkan nominasi Oscar saat berperan sebagai narapidana dalam The Shawshank Redemption (1994).

Freeman kemudian muncul dalam beberapa drama kriminal, termasuk Se7en (1995), Kiss the Girls (1997), dan Along Came a Spider (2001), serta The Sum of All Fears (2002) .

Freeman berhasil memenangkan Academy Award kategori aktor pendukung terbaik saat memainkan peran mantan petinju dalam Clint Eastwood's Million Dollar Baby (2004).

Hal tersebut didapatkan sebelum dia dalam Batman Begins (2005) karya Christopher Nolan. Dia juga tampil dalam The Bucket List (2007) karya Rob Reiner. Setelah itu, perannya dalam film Batman berlanjut dalam sekuel Batman Begins, yaitu The Dark Knight (2008) dan The Dark Knight Rises (2012).

Pada 2008 Freeman kembali ke Broadway. Hal tersebut dia lakukan setelah hampir 20 tahun jauh dari gemerlap lampu sorot panggung pertunjukkan. Dia memainkan peran sebagai Frank Elgin, aktor berbakat yang putus asa dan kehilangan keinginan tampil, dalam The Country Girl.

Tahun berikutnya, dia bergabung dengan produksi Invictus, drama yang mengisahkan upaya menyatukan Afrika Selatan yang terpecah dengan cara mendukung tim rugbi nasional memenangkan Piala Dunia 1995. Dalam drama tersebut dia berperan sebagai Nelson Mandela.

Selain yang telah disebutkan, masih banyak karya yang telah ditelurkan oleh Morgan Freeman. Hal tersebut membuatnya menjadi salah satu aktor kulit hitam terbesar di dunia. Berikut ini adalah beberapa film yang dia mainkan beberapa tahun belakangan ini.

· Red (2010)

· Olympus Has Fallen (2013)

· London Has Fallen (2016)

· Angel Has Fallen (2019)

· Oblivion (2013)

· Now You See Me (2013) dan sekuelnya pada tahun 2016

· Dolphin Tale (2011)

· Dolphin Tale 2 (2014)

· The Magic of Belle Isle (2012)

· Las Vegas (2013)

· The LEGO Movie (2014)

· Ted 2 (2015)

· Going in Style (2017)

· Just Getting Started (2017)

· The Nutcracker and the Four Realms (2018)

· The Comeback Trail (2020)

Itulah profil Morgan Freeman dan berbagai karya yang telah ditelurkannya. Karier panjang nama besar membuatnya mendapat kepercayaan untuk tampil dalam pembukaan Piala Dunia 2022 di Qatar.