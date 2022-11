Sempat Dikira Mualaf, Apa Agama Amanda Manopo?

ERA.id - Beberapa tahun ini artis Amanda Manopo menjadi sorota setelah dirinya sukses memerankan Andini Kharisma Puteri dalam sinetron Ikatan Cinta. Tidak sedikit netizen kemudian bertanya-tanya perihal agama Amanda Manopo hingga sering menganggapnya Islam.

Amanda Manopo lahir dengan nama lengkap Amanda Gabriella Manopo Lugue, di Jakarta pada tanggal 6 Desember 1999. Ia ternyata memiliki kakak yang bernama Felicia Angelica Manopo Lugue.

Fakta-Fakta Amanda Manopo

Agama Amanda Manopo

Dara cantik yang kini berusia 22 tahun tersebut ternyata beragama Kristen Protestan, dan memiliki ayah bernama Ramon Gauna Lugue dan ibu Almh.Henny Manopo.

Amanda Manopo Blasteran

Berdasarkan biodata Amanda Manopo, aktris cantik ini memiliki darah keturunan Spanyol, Filipina dan Sulawesi Utara yang berasal dari kedua orangtuanya.

Dikira Islam Amanda Manopo saat mengenakan hijab (YouTube)

Penggemar Amanda Manopo menganggap dirinya beragama Islam lantaran dalam perannya di sinetron Ikatan Cinta kerap sekali bilang "InsyaAllah". Padahal dirinya dan keluarga besar merupakan pemeluk agama Kristen Protestan.

Dikira Mualaf Amanda Manopo sering diduga mualaf (YouTube)

Amanda Manopo juga sering dikabarkan mualaf. Apalagi saat masih pacaran dengan Billy Saputra dan mengaku menjalin hubungan yang serius. Saat bulan Ramadan 2021 lalu bahkan pemain sinetron tersebut mengunggah foto sedang sholat.

Amanda mengunggah foto mengenakan mukena berwarna merah muda di atas sajadah. Netizen pun kembali berspekulasi bahwa Amanda bakal jadi mualaf.

Hapus Foto saat Salat

Amanda Manopo sadar unggahan foto dirinya ketika sedang salat viral lantaran menghapus unggahan yang sejatinya merupakan potongan adegan sinetron Ikatan Cinta. Namun setelah hubungan dengan Billy Saputra kandas, isu mualaf perlahan reda dengan sendirinya.

Membangun Masjid

Namun, akhir-akhir ini Amanda kembali diisukan mualaf karena ternyata Amanda membangun sebuah masjid. Amanda meminta rekomendasi daerah yang ingin dibangunkan masjid.

Sontak saja keinginan itu disambut positif oleh warganet. Tapi banyak juga yang mempertanyakan agama Amanda lagi. Tak mau isu menjadi liar, Amanda segera memberikan klarifikasi.

Amanda Manopo mengaku mendirikan masjid murni untuk berbagi rezeki pada khalayak. "Saya tidak mencari sebuah pahala. Kayak nazar, nanti hasilnya akan diberikan kepada siapa. Semua hasil ini juga pemberian dari Tuhan, jadi pengin dibagi dengan secara wajar aja," pungkasnya.

Tidak Mau Disebut Mualaf

Meskipun dikira telah beragama Islam, namun Amanda mengklarifikasi hal tersebut. Amanda tidak membenarkan dirinya telah mualaf. Amanda terlahir dengan keyakinan Kristen Protestan tidak ragu berbagi kemudahan dan kebahagiaan untuk agama lain.

"Saya selalu diajarkan oleh orangtua dan dari diri sendiri untuk memanusiakan manusia, kita semua derajatnya sama," ujar Amanda dikutip dari Kanal YouTube Starpro Indonesia, Jumat, 1 Oktober.

Akting Sejak Berumur 10 Tahun

Amanda Manopo ternyata memulai debut pertamanya sebagai bintang iklan dan penyanyi pada tahun 2010 silam. Saat itu, Amanda masih berusia 10 tahun dan sempat merilis sebuah single yang berjudul Kesayangan Juragan.

Bisa Bernyanyi

Selain handal akting, Amanda Manopo ternyata memiliki bakat bernyanyi. Terdapat beberapa single yang dirilis Amanda di antaranya Kesayangan Juragan (2010), Be Over (2013), And I Get Your Heart (2013), Free Sick Me (2013), Media And Reality (2013), Cinema (2014), Inikah Jatuh Cinta (2017), dan Rahasia Tuhan (2021).

