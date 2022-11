Raffi Ahmad Boyong Keluarga ke Piala Dunia 2022, Netizen: Foto Sama Jungkook Ya

ERA.id - Perhelatan akbar Piala Dunia 2022 resmi dimulai Minggu (21/11/2022) di Qatar. Para penggemar sepak bola dari berbagai negara pun berkumpul untuk mendukung tim kebanggaan, termasuk Raffi Ahmad.



Melalui serangkaian unggahan di media sosialnya, Raffi Ahmad terlihat memboyong keluarganya ke Qatar untuk menyaksikan Piala Dunia 2022. Diketahui Raffi dan keluarga berangkat menuju Qatar pada Sabtu (19/11/2022) malam.



Pada unggahan itu terlihat Nagita Slavina, Rafathar, serta Rayyanza yang ikut terbang menuju Qatar. Tidak hanya itu saja, Harsiwi Achmad alias Ibu Siwi yang merupakan direktur di salah satu stasiun televisi ikut serta bersama rombongan Raffi Ahmad.



Dalam video itu mereka terlihat berbincang mengenai tim pilihan. Menurut Raffi, putra pertamanya sangat mengidolakan Messi sehingga memilih untuk mendukung Argentina di Piala Dunia 2022. Sementara Raffi memilih Brazil sebagai klub jagoannya.



"Dia (Rafathar) suka Messi. Dia pingin nonton Argentina. Aku sih Brazil, soalnya Italia nggak masuk sih," kata Raffi Ahmad kepada Ibu Siwi.



Setibanya di Bandara Internasional Hamad, Doha, Qatar, Raffi langsung membagikan foto dirinya bersama Nagita Slavina, Rafathar dan Rayyanza. Keduanya tiba di Qatar pada Minggu (20/11/2022) sebelum pembukaan Piala Dunia 2022.



"Let's Rock And Roll QATAR !!!! World Cup 2022. Are You Ready??#worldcup2022," tulis Raffi dalam keterangan.



Tentu saja unggahan dan keberadaan Raffi Ahmad di Qatar untuk menyaksikan langsung Piala Dunia 2022 dibanjiri oleh beragam komentar. Tidak sedikit netizen yang meminta Raffi dan keluarga untuk berfoto bersama Jungkook BTS, yang menjadi penampil utama di pembukaan Piala Dunia 2022.



"Cipung bakalan ketemu jungkook ga yah? Kalo ketemu ajak ke andara yah," tulis @irmaguna****.



"CIPUNG KAYAKNYA KAMU HARUS BANGET FOTBAR SAMA JUNGKOOK (ayangnya aku) manusia-manusia tergemas sih!!" timpal @ernafrztn****.



"Kak gigi, pas perfome Jungkok tolong di story in terus ya," ujar @yustikapra****.



"Rafathar dan Cipung jangan lupa foto sama Om Jungkook yaa. Kalau ketemu dia titip salam dari tante yaa," kata @iam_ay****.





Meski sudah berada di Qatar untuk menyaksikan kemegahan pembukaan Piala Dunia 2022, Raffi dan keluarga diketahui tidak bisa memasuki area Stadion AL Bayt, Al Khor, Qatar. Hal ini terungkap dari salah satu unggahan Raffi Ahmad di Instagram Story-nya.



"Suasana fan festival Qatar World Cup 2022. Penuh sudah nggak bisa masuk. Seru! #Worldcup2022," kata Raffi Ahmad.