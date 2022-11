Melahirkan di Belanda, Ini Potret Wajah Bayi Gracia Indri yang Menggemaskan

ERA.id - Kabar bahagia datang dari artis Gracia Indri yang saat ini sudah menetap di Belanda. Ia baru saja melahirkan anak pertamanya dengan sang suami, Jeffry, pada Selasa (22/11/2022).



Melalui unggahan Instagramnya, Gracia Indri membagikan momen kelahiran anaknya di Belanda. Terlihat pada foto Gracia masih terbaring dan ranjang rumah sakit, dengan sang anak di dekapan dan suaminya.



"Welcome to our world baby," tulis Gracia Indri.



Tak hanya itu, Gracia Indri juga mengungkapkan nama bayinya yang berjenis kelami perempuan tersebut. Ia juga memuji penampilan putrinya.





"Nona Lynn Slijpen. Bahkan kamu lebih cantik dari mimpi kita," tuturnya.



Pada unggahan yang sama, Gracia Indri juga membagikan deretan foto sang bayi. Terlihat bayi Gracia itu sangat menggemaskan dan memiliki wajah yang tampak bule seperti ayahnya.



Foto-foto yang diunggah Gracia Indri ini pun mendapat banyak komentar dari rekan artis. Mereka ramai mengucapkan selamat dan memuji paras sang bayi.



"Selamat Gracia, cantik banget," komentar Andhika Pratama.



"Puji Tuhan, Haleluya! Cantik banget, selamat kakak," ucap Felicya Angelista.