Posting Foto Pegang Gaun Putih, Gracia Indri Menikah di Belanda Hari Ini?

ERA.id - Gracia Indri mendadak membuat heboh media sosial usai mengunggah foto yang tampak berkaitan dengan hari bahagianya. Lewat unggahan itu, Gracia seolah menyiratkan dirinya akan menikah.



Pada unggahan tersebut, terlihat Gracia memegang gantungan baju, yang berisi sebuah gaun putih panjang, seperti gaun pengantin. Tak hanya itu terdapat juga veil berwarna putih, yang biasa digunakan mempelai wanita saat menikah, yang tampak diletakkan di sofa.



Foto tersebut tentunya membuat banyak spekulasi bahwa Gracia akan segera menikah. Terlebih pada keterangan yang diberikannya semakin menunjukkan hal tersebut.







"Doakan semuanya lancar ya teman-teman," lanjutnya.



Unggahan Gracia ini pun mendapat banyak komentar dari rekan artis lainnya. Mereka mengucapkan selamat untuk Gracia akan hari bahagianya.



"Good luck Indri, walaupun sedih gak bisa di sana, but we're still very happy for you. Bahagia selamanya ya," kata Adiezty sambil menyematkan emoji pengantin wanita.



"Amin, semoga lancar, bahagia, sehat, berlimpah rejeki selalu, amin," ucap Feni Rose.



"Lancar sayang," tutur Shireen Sungkar.



Seperti diketahui, Gracia Indri sendiri pindah ke Belanda beberapa waktu lalu, mengikuti kekasihnya, Jef, yang merupakan warga negara Belanda. Ia juga sudah dilamar oleh Jef pada Agustus 2021 lalu.

